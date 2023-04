BYD meldet drittgrößten Gewinn aller Zeiten – was sagen Analysten?

Der in Shenzhen ansässige Autobauer hat im abgelaufenen ersten Quartal fünfmal so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Der Tesla-Rivale konnte den Gewinn um 411 Prozent auf 4,1 Milliarden Yuan (597 Millionen US-Dollar), steigern. Das geht aus einer Mitteilung an die Börse in Hongkong hervor. Der Umsatz stieg massiv an – um fast 80 Prozent auf 120,2 Milliarden Yuan. BYD hat im ersten Quartal weltweit 550.000 Elektroautos verkauft, fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge stieg um 5,5 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent.

Damit ist BYD in China nun Marktführer und löst Volkswagen ab. Volkswagen war die meistverkaufte Automarke in China seit mindestens 2008, als die Daten des China Automotive Technology and Research Center verfügbar wurden. Volkswagen verkaufte im ersten Quartal 427.247 Fahrzeuge in China. In diesem Jahr will BYD zwischen drei und 3,7 Millionen Elektroautos ausliefern.