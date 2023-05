Ölpreise geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli zu 79,26 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,07 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni fiel um 1,26 Dollar auf 75,52 Dollar.

Der stärker gewordene US-Dollar dürfte die Nachfrage gedämpft haben. Das Handelsvolumen ist allerdings unterdurchschnittlich. Die wichtigsten europäischen Börsen öffnen erst am Dienstag wieder./he/ck