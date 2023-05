Drei der vier größten Bankenpleiten in der Geschichte der USA passierten in den letzten zwei Monaten (am Wochenende musste die First Republic Bank durch JP Morgan gekauft werden), ab dem 01.Juni muß die US-Schuldengrenze angehoben werden (also politisches Drama voraus!), und gleichzeitig sind die Zinsen derzeit so hoch wie seit dem Jahr 2007. Und wie reagieren ie Märkte darauf? An der Wall Street ist aktuell die Markt-Breite so schlecht wie seit dem Jahr 1999 nicht mehr, das Angst-Barometer VIX so niedrig wie zuletzt am Allzeithoch beim S&P 500. Es herrscht also eine Bombenstimmung auf der Titanic - scheinbar gibt es keine Risiken, man ignoriert die Bankenpleiten. Solche Phasen gehen so lange gut, bis sie nicht mehr gut gehen - aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist nun alles andere als günstig. Heute im Fokus die US-JOLTs-Arbeitsmarktdaten, morgen die Fed, am Donnerstag Apple-Zahlen und am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten..

Hinweise aus Video:

