Technologieunternehmen PVA Tepla bestätigt nach Ergebnisanstieg Prognose

WETTENBERG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern PVA Tepla ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Der Bedarf an Lösungen, etwa für die Halbleiter- und Energieindustrie, sei anhaltend hoch, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mit. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 75 Prozent auf 58,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde mit 7,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

