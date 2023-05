Cserna im Interview – Wie sieht Verantwortung bei Interkonnektivität aus?

1. Weltweit sind aktuell etwa 5,9 Milliarden aktive SIM-Karten im Umlauf und die Zahl steigt rapide. Worin sehen Sie die größten Chancen aber auch Gefahren für individuelle Nutzer?



In den vergangenen Jahren wurden enorme Fortschritte bei der Konnektivität erreicht. Die Netzabdeckung insbesondere hinsichtlich mobilen Internets hat sich global stark verbessert. Hinter jeder SIM-Karte steht ein Endgerät, wie zB ein Smartphone, das es den Nutzern ermöglicht, jederzeit und überall auf eine Vielzahl von Diensten zuzugreifen und mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Das gewährleistet eine gewisse digitale Autonomie, die bisher über andere Wege kaum realisierbar war und das trägt schlussendlich global zum Wohlstand bei.



Allerdings gibt es auch Risiken, die mit der stetig steigenden Anzahl an Internetnutzern – und damit der Ziele für Cyberkriminelle – einhergehen. Oftmals verlagert sich das digitale Leben dann komplett auf das Smartphone. Dazu kommt, dass viele der (neuen) Nutzer unerfahren und daher leichter Opfer von Online-Betrugsmaschen werden können – eine Gefahr, die auch erfahrene User nicht unterschätzen sollten. Andererseits erhöht sich auch die Anzahl der Kriminellen, die sich das Internet zu Nutze machen.

2. Wie viel Selbstverantwortung müssen User übernehmen und welche Pflichten liegen bei den Security-Unternehmen?



Mit der rapiden Ausbreitung der Interkonnektivität ist es essenziell, dass alle entlang der digitalen Wertschöpfungskette sowohl Endnutzer, Unternehmen als auch die Staaten Verantwortung für die Sicherheit im digitalen Raum übernehmen. Individuelle Nutzer müssen sich der Risiken bewusst sein, die mit der Nutzung von Technologie und digitalen Diensten verbunden sind. Das beginnt mit einer entsprechenden Ausbildung, führt über effektive Bekämpfung von Cybercrime durch die Behörden bis hin zu Implementierung von Best Practices für den Schutz der Daten und Geräte durch die Unternehmen.



Sicherheitsunternehmen spielen hierbei als Bindeglied zwischen den Stakeholdern eine bedeutende Rolle, indem sie die Nutzer durch die Bereitstellung von sicheren Technologien und Diensten zu schützen. Dazu gehört die Integration von Sicherheitsfunktionen in Software und Geräte sowie die Durchführung von regelmäßigen Audits und Tests, um Schwachstellen aufzudecken und zu beheben. Es ist auch wichtig, dass Sicherheitsunternehmen proaktiv gegen neue Bedrohungen vorgehen und ihre Kunden über aktuelle Risiken und Bedrohungen informieren. Die Zusammenarbeit zwischen ist entscheidend für die Schaffung einer sicheren digitalen Umgebung.