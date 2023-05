Kiplin Metals wird in Kürze mit dem Explorationsprogramm im Uranprojekt Cluff Lake in Saskatchewan beginnen

Vancouver, British Columbia – 9. Mai 2023 / IRW-Press / - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) („Kiplin“ oder das „Unternehmen) freut sich, den für Juni 2023 geplanten Beginn seines geophysikalischen Sommerprogramms im Uranprojekt Cluff Lake Road (CLR) bekanntzugeben. Das Geologenteam des Unternehmens erwartet die notwendige Genehmigung Ende Mai und plant, im Juni vor Ort am Projekt tätig zu werden.

Die Liegenschaft CLR liegt in einer Region mit guten Aussichten auf Uranvorkommen. Kiplins Sommerprogramm wird geophysikalische IP-Widerstandsuntersuchungen über mindestens 8 Linienkilometer in ost-westlicher Ausrichtung beinhalten. Das Ziel des Programms ist die Generierung neuer Ziele für nachfolgende Bohrarbeiten und die bessere Abgrenzung der Mineralisierung im Projekt CLR.

„Wir freuen uns sehr, unser Explorationsprogramm im Uranprojekt CLR zu beginnen“, äußerte Peter Born, Director bei Kiplin. „Die Region hat großartiges Potenzial für Uranvorkommen demonstriert, und wir glauben, dass unser Sommerprogramm neue Ziele für weitergehende Bohrprüfungen identifizieren und Wert für unsere Aktionäre schaffen wird“.

Die unternehmenseigene Liegenschaft CLR ist vom bekannten Projekt Paterson Lake North (PLN) von F3 Uranium Corp. umgeben, die vor kurzem, im November 2022, die Entdeckung der hochgradigen Uranzone JR bekannt gegeben haben. F3 berichtete Abschnitte in Bohrloch PLN22-038 von 11 Metern mit durchschnittlich 4,20 Prozent Tri-Uranoctoxid, einschließlich eines Abschnitts von 4,5 Metern mit durchschnittlich 9,8 Prozent U3O8. Dies weist auf das Vorhandensein des neuesten, in Grundgestein gelagerten Uranvorkommens in Athabasca, ähnlich dem Uranvorkommen Triple R von Fission Uranium Corp., hin.

Kiplin wird seine Explorationsaktivitäten an den höchsten Umweltstandards ausrichten und eng mit örtlichen Stakeholdern, wie z. B. indigenen Gemeinden, zusammenarbeiten. Das Unternehmen will Dialog und Konsultation mit indigenen Partnern und Stakeholdern anbahnen und dies während der Genehmigungs-, Explorations- und Abschlussphasen fortsetzen.

Das Unternehmen wird Updates zum Zeitplan seines Genehmigungs- und Arbeitsprogramms veröffentlichen, wenn diese verfügbar sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Entdeckungen und Beobachtungen in nahegelegenen Liegenschaften nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorhandensein ähnlicher Mineralisierung oder ähnlicher geologischer Gegebenheiten in den Liegenschaften des Unternehmens geben.