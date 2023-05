Telefonica Deutschland legt zum Jahresauftakt Umsatzsprung hin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mobilfunkkunden haben vor der angekündigten Preiserhöhung noch einmal bei den Tarifen des Telekommunikationsanbieters Telefonica Deutschland (O2) zugegriffen. Auch das Geschäft mit Endgeräte wie Smartphones brummte. Konzernchef Markus Haas sieht sein Unternehmen auf gutem Weg zu den Jahreszielen. Anleger nahmen am Mittwoch bei der seit Monaten Oktober stark erholten Aktie aber erst einmal Gewinne mi: Die Telefonica-Papiere verloren kurz nach Handelsbeginn rund sieben Prozent.

In den Monaten Januar bis März hätten sich nach Abzug von Kündigungen 368 000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag entschieden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. UBS-Analyst Polo Tang bezeichnete die Neukundenzahl als stark. Zudem zeigte er sich mit Blick auf den für Telefonica Deutschland wichtigen Vertragspartner 1&1 gespannt, ob dieser nicht doch seine Ambitionen zum Aufbau eines vierten 5G-Netzes in Deutschland aufgibt. Stattdessen könnte die United-Internet-Tochter dann ihren Vertrag mit den Münchenern erneuern und von diesen 5G-Mobilfunkdienstleistungen beziehen, was Telefonica Deutschland wieder Geld in die Kassen spülen würde.