Bei der Telekom klingelt die Kasse! Nimmt die Aktie jetzt Kurs auf 30 Euro?

Der Konzernüberschuss vervierfachte sich auf 15,4 Milliarden Euro. "Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für die Deutsche Telekom Wert geschaffen hat", sagte Konzernchef Tim Höttges in einer Mitteilung am Donnerstag.

Ohne diesen Einmaleffekt sehen die Zahlen allerdings weniger beeindruckend aus. Der Nettogewinn sank um 12,5 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro ab. Auch der Umsatz stagnierte zwischen Januar und März nahezu.