Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 11-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Millennial Potash stößt auf riesige Kaliressource

Millennial Potash teilte jüngst mit, dass es eine neue Interpretation der historischen seismischen 2D-Daten seines Banio-Kali-Projekts erhalten hat. Die Interpretation wurde von den Beratungsunternehmen GeoPeople und SW Geophysics durchgeführt, beides britische Firmen, die sich auf die Interpretation und Modellierung seismischer Daten spezialisiert haben. Die Neuinterpretation hat erfolgreich die Spitze und die Basis der anvisierten Salzabfolge identifiziert, wobei gut definierte Reflektoren/Marker aus den seismischen Daten verwendet wurden und diese mit der bekannten Stratigrafie in den historischen Bohrlöchern sowohl im nördlichen als auch im südlichen Bereich der bekannten Kalimineralisierung korreliert wurden. Die Spitze und die Basis der Salzabfolge im nördlichen Gebiet liegen etwa 200 Meter bzw. 600 Meter unter der Oberfläche. Im südlichen Gebiet befinden sich die Spitze und die Basis der Salzabfolge in etwa 400 Meter bzw. 1300 Meter unter der Oberfläche.

News: Positive seismische Interpretationsdaten weisen auf eine bedeutende kalihaltige Salzabfolge mit einer Mächtigkeit von 800 Metern hin

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Alpha Lithium kurz vor Fertigstellung der Pilotanlage

Alpha Lithium gab kürzlich bekannt, dass der Bau der unternehmenseigenen Pilotanlage mit einer Kapazität von 120 Tonnen pro Jahr kurz vor dem Abschluss steht und voraussichtlich im 2. und 3. Quartal 2023 mit der Testproduktion von hochwertigem Lithiumcarbonat beginnen wird.

Die Pilotanlage hat das Potenzial, Sole sowohl aus dem 27.500 Hektar großen Tolillar Salar als auch aus den 5.000 Hektar großen Anlagen des Unternehmens im nahe gelegenen Salar del Hombre Muerto zu nutzen.

News: Alpha Lithium nähert sich der Fertigstellung der Pilotanlage im Tolillar Salar, Argentinien

Aurania Resources schließt Finanzierung ab

Aurania Resources vermeldete vor kurzem, dass es die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu CA$ 5.000.000 abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat den Nettoerlös der ersten Tranche zur Zahlung von Konzessionsgebühren und allgemeinen und administrativen Ausgaben verwendet. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Rest des Angebots für Explorationsaktivitäten auf dem Projekt The Lost Cities - Cutucu im Südosten Ecuadors sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Aurania gibt Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung bekannt

Caledonia Mining vermeldet gute Quartalszahlen

Caledonia Mining gab vor wenigen Tagen die Goldproduktion der Mine Blanket in Simbabwe und des Bilboes-Oxydprojekts in Simbabwe für das am 31. März 2023 endende Quartal bekannt. Die vierteljährliche Goldproduktion in der Blanket-Mine betrug 16.036 Unzen, 13 % weniger als die 18.515 Unzen, die im ersten Quartal 2022 produziert wurden. Die Produktion war niedriger als im letzten Jahr aufgrund mehrerer unbedeutender mechanischer Ausfälle und logistischer Probleme, die nun behoben sind, und die Produktion Anfang April 2023 war besser als erwartet. Das Management bekräftigt die Produktionsprognose für Blanket für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold.

News: Caledonia Mining Plc meldet Q1-2023 Goldproduktion

Caledonia Mining verkauft Gold ab sofort direkt

Caledonia Mining gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen mit dem Direktverkauf von Gold aus der Blanket-Mine an eine Raffinerie außerhalb Simbabwes begonnen hat. Seit der Börsennotierung an der Victoria Falls Stock Exchange und nach Abschluss der Bilboes-Übernahme hat Caledonia verschiedene Möglichkeiten für den direkten Export seines Goldes geprüft. Unraffiniertes Gold wird weiterhin in der Fidelity Gold Refinery (Private) Limited, einer Tochtergesellschaft der Reserve Bank of Zimbabwe, auf der Grundlage einer Lohnverarbeitung raffiniert, um den Anforderungen der Regierung von Simbabwe an die Raffination im Land gerecht zu werden und den simbabwischen Behörden einen vollständigen Überblick über das von Caledonia produzierte und exportierte Gold zu ermöglichen.

News: Caledonia beginnt mit dem Direktverkauf des in Simbabwe geförderten Goldes

Calibre Mining kauft Royalty zurück

Calibre Mining verkündete vor wenigen Tagen, dass es von seinem Recht Gebrauch macht, 50% der Produktionslizenzgebühr, 1% Net Smelter Return, für 2 Millionen US$ von Triple Flag Precious Metals Corp. bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eastern Borosi zu erwerben, wodurch die bestehende Lizenzgebühr auf 1 % NSR reduziert wird.

News: Calibre übt sein recht auf Rückkauf von 1 % NSR in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Eastern Borosi aus

Discovery Silver nimmt mehr als 50 Millionen Dollar ein

Discovery Silver vermeldete vor wenigen Tagen, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,75 Millionen CA$ abgeschlossen hat. Das Angebot bestand aus dem Verkauf von 43.125.000 Aktien, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler zu einem Preis von 1,20 CA$ pro Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der weiteren Entwicklung und Risikominderung des Projekts Cordero sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Discovery Silver gibt erfolgreichen Abschluss eines öffentlichen Finanzierungsangebots in Höhe von 51,75 Millionen Dollar bekannt

Finnish Minerals Group stärkt Sibanye-Stillwaters Keliber-Projekt

Sibanye-Stillwater vermeldete vor wenigen Tagen, dass die Finnish Minerals Group (die die Bergbaubeteiligungen des finnischen Staates verwaltet) im Rahmen einer bereits angekündigten Bezugsrechtsemission zur Sicherung der ausstehenden Eigenkapitalfinanzierung für das Keliber-Lithiumprojekt in Finnland bekannt gegeben hat, dass sie ihre Beteiligung am Keliber-Projekt von 14 % auf 20 % erhöhen wird, indem sie 53,9 Millionen € der Bezugsrechtsemission zeichnet. Nach der Bezugsrechtsemission wird Sibanye-Stillwater ca. 79% der Anteile am Keliber-Projekt halten, während die Minderheitsaktionäre den Rest der Anteile an Keliber Oy halten werden. Die Erdarbeiten für die Keliber-Lithiumraffinerie (erste Phase des Projekts) in Kokkola, Finnland, begannen am 7. März 2023; die Grundsteinlegung ist für den 11. Mai 2023 geplant. Das Gesamtkapital des Keliber-Projekts wird gemäß der endgültigen Machbarkeitsstudie auf ca. 588 Millionen € geschätzt, wobei die anfängliche Eigenkapitalfinanzierung des Projektkapitals bereits durch die Aufstockung der Sibanye-Stillwater-Beteiligung auf über 50 % gesichert ist und die restliche Eigenkapitalfinanzierung durch die geplante Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 104 Millionen € gesichert ist. Das restliche Projektkapital wird durch Fremdfinanzierung aufgebracht werden.

News: Finnish Minerals Group erhöht seine Beteiligung am Keliber-Lithiumprojekt

Gama Explorations startet Explorationskampagne

Gama Explorations verkündete kürzlich, dass das Unternehmen Archer Cathro Geological Consulting und Pioneer Exploration für sein Phase-1-Explorationsprogramm auf seinem Pegmatit-Lithium-Projekt Muskox in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Northwest Territories ausgewählt hat. Lidar- und Orthofotoerhebung ist für Mai geplant, Prospektion, Kartierung und Kanalbeprobung sind für Juni geplant. Die ersten Bohrungen sollen im Juli/August starten.

News: Gama beginnt mit Phase 1 der Exploration auf seinem Muskox-Pegmatit-Lithium-Projekt in den Nordwest-Territorien

Gold Royalty veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Gold Royalty gab vor kurzer Zeit die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts und Vermögenshandbuchs bekannt. Das Unternehmen wird außerdem am Morgen des 16. Mai 2023 in Toronto einen persönlichen Investorentag veranstalten, um ein strategisches Update der Geschäftstätigkeit von Gold Royalty und einen Überblick über sein Lizenzportfolio zu geben. Ein Webcast des Investorentages wird ebenfalls verfügbar sein.

News: Gold Royalty Corp. veröffentlicht den ersten Nachhaltigkeitsbericht und das erste Vermögenshandbuch und kündigt einen Investorentag am 16. Mai 2023 an

Gold Terra Resource startet Tiefbohrungen

Gold Terra Resource vermeldete kürzlich, dass das Tiefbohrprogramm am Montag, dem 17. April 2023, begonnen hat, um die potenzielle Erweiterung der hochgradigen Goldmineralisierung unterhalb der Lagerstätte Con Mine (1938-2003) zu erproben, die 5 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t produzierte. Die Lagerstätte ist in der Tiefe weiterhin offen und die geologische Modellierung deutet auf ein hohes Potenzial für die Entdeckung weiterer Unzen hin.

News: Gold Terra beginnt Tieflochbohrprogramm, um sehr hochgradige Zonenerweiterungen unterhalb der historischen Minenarbeiten auf dem Grundstück Con Mine Option, NWT, anzupeilen

Hannan Metals startet geophysikalisches Programm

Hannan Metals gab vor kurzer Zeit den Beginn eines raschen und kosteneffizienten geophysikalischen Bodenprogramms bekannt, das darauf abzielt, Bohrziele auf dem Projekt Cerro Rolando genau zu lokalisieren, das sich innerhalb des paläozänen metallogenen Gürtels 100 Kilometer nordwestlich von Calama in der Region 2 im Norden Chiles befindet. Ein geophysikalisches Team wurde mobilisiert, um mit geophysikalischen Bodenuntersuchungen zu beginnen, die auch magnetische Bodenuntersuchungen umfassen; je nach Erfolg der magnetischen Untersuchung wird eine elektromagnetische Bodenuntersuchung mit beweglicher Schleife durchgeführt. Ziel der geophysikalischen Untersuchungen ist die genaue Lokalisierung von Zielen für nachfolgende Bohrtests.

News: Hannan beginnt mit geophysikalischen Untersuchungen auf dem Kupferporphyr-Projekt Cerro Rolando in Chile

Li-Metal erhält neuen CEO

Li-Metal gab vor wenigen Tagen die Ernennung von Dr. Srini Godavarthy zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 15. Mai 2023 bekannt. Dr. Godavarthy, eine erfahrene Führungskraft in der Lithiumindustrie, bringt mehr als 20 Jahre kommerzielle und betriebliche Erfahrung in diese Rolle ein und verfügt über einen globalen Führungshintergrund im Bereich Spezialchemikalien und Lithiumbatteriematerialien. Zuvor leitete er den Geschäftsbereich Lithiummetalle und Spezialsalze bei Albemarle Corp, wo sein Team für die kommerziellen und technologischen Entwicklungsbemühungen für Lithiummetall, Festkörperelektrolyte und Lithiummetallanoden verantwortlich war. Herr Jastrzebski wird weiterhin als Executive Director von Li-Metal tätig sein.

News: Li-Metal gibt Ernennung einer erfahrenen Führungskraft aus der Lithiumindustrie zum neuen CEO bekannt

MAG Silver vermeldet gute Quartalsergebnisse und verstärkt Management

Wie der Projektbetreiber Fresnillo MAG mitteilte, wurden in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 222.023 Tonnen mineralisiertes Material aus unterirdischen Abbaustellen und niedriggradigen Halden mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 363 Gramm pro Tonne verarbeitet.

Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das erste Quartal, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 2,249 Millionen Unzen Silber und 6.047 Unzen Gold.

Weiterhin vermeldete MAG Silver die Ernennung von Gary Methven zum Vice President: Technical Services mit Wirkung zum 1. Mai 2023 und die Beförderung von Jill Neff zum Vice President: Governance und Company Secretary.

News: MAG Silver meldet Förderung aus Juanicipio im ersten Quartal

News: MAG Silver verstärkt das Managementteam

Maple Gold Mines schließt erste Bohrphase ab

Maple Gold Mines gab jüngst den Abschluss der ersten Phase der Tiefbohrungen bei den unternehmenseigenen Goldprojekten Douay und Joutel bekannt, die von einem 50/50-Joint-Venture zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten werden. Das JV führte vor der Winterpause Bohrungen auf mehr als 13.100 Metern in Douay und Joutel durch. Die überzeugendsten visuellen Kernbeobachtungen bei Douay fanden sich im letzten Bohrloch, das in der Nähe der zentralen Zone niedergebracht wurde und sich in der Tiefe unter die Porphyrzone erstreckt, mit einer bedeutenden Alteration, Deformation und Mineralisierung (reichlich feinkörniger Pyrit) von etwa 850 bis 1.400 Metern in der Tiefe.

News: Maple Gold schließt erste Phase der JV-Tiefbohrungen bei Douay und Joutel ab

OceanaGold liefert exzellente Quartalszahlen und verstärkt Management

OceanaGold meldete jüngst seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 31. März 2023. Dabei erzielte das Unternehmen eine konsolidierte Goldproduktion im ersten Quartal von 118.124 Unzen und 3.511 Tonnen Kupfer zu All-In Sustaining Costs von 1.567 $ pro Unze.

Weiterhin ernannte das Unternehmen kürzlich Frau Linda Broughton mit sofortiger Wirkung zum Non-Executive Director im Board of Directors. Broughton ist kanadische Staatsbürgerin und lebt in Vancouver. Sie verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Unternehmen und Betrieben in einer Vielzahl von Umwelt- und Bergbaubereichen in Nord- und Südamerika. Sie hat sich auf Umweltgeochemie, Wasser- und Abraummanagement, Minensanierung und -schließung sowie auf Risikomanagement spezialisiert.

News: OceanaGold meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023

News: OceanaGold ernennt Linda Broughton in den Verwaltungsrat

Sierra Madre Gold & Silver gibt finale Übernahme von La Guitarra bekannt

Sierra Madre Gold & Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen gemäß dem Aktienkaufvertrag vom 25. Mai 2022 in der geänderten und neu gefassten Fassung vom 28. Oktober 2022 zwischen dem Unternehmen, First Majestic Silver Corp. und Corporacion First Majestic, S.A. de C.V. die zuvor angekündigte Übernahme von La Guitarra Compania Minera S.A. de C.V., einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die nach mexikanischem Recht gegründet wurde und eine 100%-Beteiligung am Silber-Gold-Grundstück La Guitarra hält, abgeschlossen hat.

News: Sierra Madre gibt Abschluss der endgültigen Übernahme von La Guitarra bekannt

Southern Cross Gold mit Top-Bohrergebnissen

Mawson Gold gab vor kurzer Zeit die Ergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern auf dem Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Sunday Creek ist zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold, einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson ist. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 14,6 Meter mit 7,3 g/t AuEq einschließlich 1,0 Meter mit 73,8 g/t AuEq.

Vier Bohrgeräte bohren weiterhin sowohl im Hauptbohrgebiet als auch bis zu 7,5 km entlang des Streichs auf dem Grundstück Tonstal, wobei 12 Bohrlöcher verarbeitet und analysiert werden und vier Bohrungen im Gange sind.

News: Mawsons Tochterunternehmen SXG durchschneidet 14,6 m mit 7,3 g/t AuEq einschließlich 1,0 m mit 73,8 g/t AuEq bei Sunday Creek, Victoria, Australien

Tier One Silver finanziert sich

Tier One Silver gab kürzlich bekannt, dass es die erste Tranche seiner am 3. April 2023 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 5.622.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit emittiert, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie besteht, was einen Bruttoerlös von 1.405.500 CA$ ergibt.

News: Tier One Silver schließt erste Finanzierungstranche in Höhe von 1,4 Millionen C$ ab

Torq Resources gibt Update zur laufenden Explorationskampagne

Torq Resources gab jüngst ein Explorations-Update zum Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia. Das aktuelle Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens knüpft an ein Entdeckungsbohrloch aus dem Jahr 2012 an, das 925,7 Meter mit 0,21 g/t Gold, 0,27 % Kupfer und 82 Teilen pro Million Molybdän unterhalb eines epithermalen Goldsystems durchteufte, das in den Jahren 1988 bis 1990 von einem großen Bergbauunternehmen definiert worden war. Das erste Bohrloch von Torq auf dem Projekt wurde nun abgeschlossen und durchquerte einen strukturellen Korridor in nordöstlicher Richtung an der östlichen Flanke des Ziels Cerro del Medio im Zentrum des Grundstücks. Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, die potenziell hochgradige, ursächliche Intrusion anzupeilen, die für die Mineralisierung verantwortlich ist, die im Wandgestein des Entdeckungsbohrlochs 2012 beobachtet wurde. Das Unternehmen hat mit dem zweiten Bohrloch begonnen, das eine Tiefe von 1.000 - 1.200 Meter erreichen soll. Dieses Bohrloch wird vor einer geplanten Pause während der chilenischen Wintersaison (Juni - September) abgeschlossen.

News: Torq gibt Update zum ersten Programm, das derzeit auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in Chile im Gange ist

Tudor Gold startet Explorationskampagne

Tudor Gold vermeldete vor wenigen Tagen den Beginn des 2023er Explorationsprogramms auf dem Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Treaty Creek, dass sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia befindet. Das vollständig finanzierte Programm umfasst ein mindestens 25.000 Meter langes Diamantbohrprogramm, das entwickelt wurde, um auf die nördlichen und nordöstlichen Mineralerweiterungen der Goldstorm-Lagerstätte abzuzielen, wo die Bohrungen in den Jahren 2021 und 2022 die bis heute höchsten Gehalte an Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung auf den Treaty Creek Konzessionsflächen durchteuften.

News: https://tudor-gold.com/tudor-gold-commences-2023-exploration-drilling- ...

Uranium Energy reicht neue Ressourcenschätzung für Roughrider ein

Uranium Energy vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts auf EDGAR eingereicht hat, in dem aktualisierte Mineralressourcen für das zu 100% unternehmenseigene Projekt Roughrider veröffentlicht werden. Die Gesamtressourcen des Roughrider-Projekts belaufen sich auf 27,8 Millionen lbs. U3O8 in 389.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,25% U3O8 in der angezeigten Kategorie und 36,0 Millionen lbs. U3O8 in 359.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,55 % U3O8 in der abgeleiteten Kategorie.

News: Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 Zusammenfassung des technischen Berichts für sein Weltklasse-Projekt Roughrider in Saskatchewan, Kanada, ein

US Critical Metals gibt Bohrpläne bekannt

US Critical Metals veröffentlichte kürzlich ein Update zu seinen Genehmigungsbemühungen für Diamantbohrungen auf einer Länge von bis zu 2.000 Metern sowie einen Überblick über das geplante Programm auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge. USCM hat Westland Engineering & Environmental Services, Inc. beauftragt und eine Absichtserklärung beim Bureau of Land Management eingereicht, um Phase 1 des Diamantbohrprogramms zu genehmigen. Phase 1 wird bis zu 14 Diamantbohrlöcher umfassen, um die attraktivsten Ziele zu erproben, die bis dato identifiziert wurden. Das Programm wird Tonsteine in Tiefen von bis zu 250 Metern erproben und unschätzbare Informationen wie die Mächtigkeit und den Gehalt der lithiumhaltigen Einheiten liefern.

News: USCM skizziert Bohrpläne für das Lithium-Grundstück Clayton Ridge

U.S. GoldMining schließt IPO ab

U.S. GoldMining gab vor kurzem den Abschluss des Initial Public Offering von U.S. GoldMining's Börsengang von 2.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Erstausgabepreis von US$ 10,00 pro Einheit bekannt. Die Aktien und Optionsscheine von U.S. GoldMining werden seit dem 20. April 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickern "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt. Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf 20,0 Millionen US$ vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer Angebotskosten. U.S. GoldMining plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (USA), zur Rückzahlung von Geldern, die GoldMining vorgestreckt hat, und als Betriebskapital zu verwenden.

News: U.S. Goldmining gibt den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots bekannt

Vizsla Silver bildet technischen Ausschuss mit Mexikos „Silberpapst“

Vizsla Silver gab jüngst die Gründung eines strategischen technischen Ausschusses in Zusammenarbeit mit Mexikos inoffiziellem „Silberpapst“ Dr. Peter Megaw und Prismo Metals bekannt. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, die kombinierte Erfahrung und das Wissen von Vizsla und Prismo zu nutzen und spiegelt das Engagement beider Organisationen für eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Exploration des Silber-Gold-Distrikts Panuco wider.

News: Vizsla Silver bildet gemeinsamen technischen Ausschuss mit Dr. Peter Megaw und Prismo Metals

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Canada Nickel + Aurania Resources + Century Lithium + Condor Gold + Discovery Silver + District Metals + Dolly Varden Silver + First Majestic Silver + First Mining Gold + Fury Gold Mines + Gold Terra Resource + Hannan Metals + IsoEnergy + Kapa Gold + Karora Resources + Lahontan Gold + MAG Silver + Matador Mining + OceanaGold + Osisko Gold Royalties + Relevant Gold + Torq Resources + Tudor Gold + U.S. GoldMining + Victoria Gold + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Canada Nickel + Aurania Resources + Century Lithium + Discovery Silver + Fury Gold Mines + Gold Terra Resource + Hannan Metals + IsoEnergy + Karora Resources + MAG Silver + OceanaGold + Osisko Gold Royalties + Torq Resources + Victoria Gold + Vizsla Silver.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG