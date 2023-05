Die aufsteigende internationale Sensation auf TikTok und YouTube mit über 13 Millionen Followern geht Partnerschaft mit bettermoo(d) ein, um die Vision und die Produkte des Unternehmens zu verbreiten

Vancouver, British Columbia, Kanada – 12. Mai 2023 – bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOD), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d) Food“), ist stolz darauf, Armen Adamjan, der kreative Kopf hinter "creative_explained", ein auf TikTok und Instagram und ein bei Fans beliebter Influencer, als Lead Creative Strategist des Unternehmens begrüßen zu können. Im Rahmen dieser spannenden neuen Partnerschaft wird Armen die Marke bettermoo(d) repräsentieren und den veganen, pflanzlichen MoodrinkTM des Unternehmens, sowie die kommenden Produkte Moogurt und Buetter bei seinem riesigen Publikum, das mittlerweile über 13 Millionen Follower auf seinen verschiedenen Social-Media-Accounts wie TikTok, Instagram und YouTube umfasst, zielgerichtet bewerben.

Armen stößt zum herausragenden kreativen Team von bettermoo(d) Food, das aus dem Gründungsmitglied Bryan Adams – weitere Vorstellung unnötig –, der Social-Media-Strategin Julia Thompson und Nima Bahrami, dem CEO und Gründungsaktionär des Unternehmens, besteht, deren Online-Präsenz zusammen mehr als 30 Millionen Menschen weltweit erreicht. ‚creative_explained‘ ist ein Social-Media-Kanal, der auf TikTok, Instagram und YouTube verfügbar ist und Inhalte produziert, die seine Zuschauer mit Lifehacks und Wissenswertem von der Gartenarbeit bis hin zu Reisen inspirieren und Menschen jeden Alters dazu ermutigen, Nachhaltigkeit neu zu überdenken. Auf Wunsch vieler seiner Follower hat Armen seine Inhalte zu Büchern verarbeitet. Armens außergewöhnliche Fähigkeit, seine Inhalte geschickt zu vermarkten und zu monetarisieren, hat zum Verkauf tausender Exemplare geführt und Umsätze in Millionenhöhe generiert.

Armens Know-how im Bereich Marketing und Markenentwicklung hat ihm den Ruf als einer der führenden Content-Strategen der Branche eingebracht. Seine Fähigkeit, mit seinen Followern in Kontakt zu treten und ansprechende Inhalte zu kreieren, hat ihn zu einem gefragten Partner für viele Unternehmen gemacht, die nach einem Werbeträger für ihre Produkte und Dienstleistungen suchen. Seine Videos haben Armen Follower aus der ganzen Welt beschert und ihm Gastauftritte in NBCs Today Show, The Good Dish bei CBS, der australischen Sunrise Morning Show und Virgin Medias IRELAND AM sowie Lifestyle-Reportagen in den Tageszeitungen Hindustan Times, Mirror News, Insider News, the Daily Mail, der US-Ausgabe der Sun, im Reader’s Digest und auf vielen weiteren Online- und weitreichenden Medien-Kanälen eingebracht.