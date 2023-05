Clearwater Analytics bietet auf der Clearwater Connect in London wichtiges Wissen für Investmentprofis

Die Bildungskonferenz bietet institutionellen Investoren praxisnahes Lernen, branchenführende Einblicke und beste Vorgehensweisen

BOISE, Idaho und LONDON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Berichtswesen und Analysen, gab heute bekannt, dass es seine jährliche Benutzerkonferenz Clearwater Connect am 14. Juni 2023 in London am Standort 8 Northumberland Avenue abhalten wird. Melden Sie sich noch heute für die Clearwater Connect in London an.