An der Nasdaq hat die Tesla-Aktie den gestrigen Handelstag leicht positiv abgeschlossen. Nachbörslich stieg das Papier dann um rund 1,5 Prozent.

Ask 9,86

Ask 10,05

Die Tesla-Aktionäre stimmten am Dienstag in fast allen Punkten den Vorstandsempfehlungen zu.

Auf der diesjährigen Aktionärsversammlung von Tesla am Dienstag sagte Elon Musk: "Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und sehen, wie es läuft". Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Elon Musk warnte gleichzeitig vor einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld im kommenden Jahr. "Tesla ist nicht immun gegen das globale wirtschaftliche Umfeld", sagte der Starunternehmer. Aufgrund der hohen Nachfrage kam Tesla lange Zeit ohne bezahlte Werbung aus. Diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein. Erst im April erklärte Musk, dass ihm vorerst das Umsatzwachstum wichtiger sei als der Gewinn.

Zum ersten Mal in der Tesla-Firmengeschichte will Elon Musk Werbung schalten. Grund dafür ist die schwierige wirtschaftliche Lage des Konzerns. Wie schlimm steht es um Tesla?

Tesla-Aktionärsversammlung Elon Musk bricht wichtige Tesla-Tradition! Was ist da los?

