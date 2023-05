Seite 2 ► Seite 1 von 5

Bonn (ots) - HWWI berechnet, wo bis 2035 am ehesten mit einem realenPreisanstieg zu rechnen istIn der Mehrheit der Regionen sinken die Preise fürEigentumswohnungenWertsteigerungen in Metropolen nebst Umland sowie im SüdenerwartetDer Preisboom am Immobilienmarkt hat ein Ende: In fast der Hälfte aller 400deutschen Landkreise und kreisfreien Städte fallen die Preise fürEigentumswohnungen real und liegen bis 2035 um mindestens zwei Prozent unter demheutigen Niveau. In jedem zehnten Gebiet stagnieren die Preise mit Wertenzwischen -0,15 und +0,15 Prozent pro Jahr. Doch auch unter den Einflüssen vonInflation, steigenden Zinsen und stagnierender Nachfrage wird es am deutschenImmobilienmarkt Regionen geben, in denen Immobilienbesitzer*innen in denkommenden Jahren mit einem Wertzuwachs rechnen können. In 43 Prozent derRegionen prognostizieren die Expert*innen einen Anstieg der Kaufpreise real ummehr als 0,15 Prozent pro Jahr bis 2035. Das entspricht insgesamt einem Plus vonmindestens zwei Prozent bis 2035. Reale Preiszuwächse sagen die Prognosen fürweite Teile des südlichen und nordwestlichen Raums, die sieben größtenMetropolen und ihr Umland sowie weitere Großstädte vorher. Leicht sinkende oderstagnierende Preise werden in ländlich geprägten mitteldeutschen Regionenerwartet. Stärkere Preiseinbrüche prognostizieren die Expert*innen für denländlichen Raum der ostdeutschen Bundesländer abseits der Großstädte. Dies sindErgebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2022", für die Expert*innen desHamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) eine Kaufpreisprognose bis 2035erstellt haben.Vielerorts stagnieren oder sinken die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland,der Jahre andauernde Aufwärtstrend hat ein vorläufiges Ende gefunden. Auch inder langfristigen Betrachtung stehen die Zeichen eher auf Stillstand. Doch dasgilt nicht für alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschlandgleichermaßen. In wachsenden Regionen mit hohen Anteilen jüngerer,gutverdienender Erwerbstätiger an der Bevölkerung dürfen Käufer*innen undEigentümer*innen von Wohnungen bis 2035 mit weiteren Wertzuwächsen rechnen. Fastdurchgehend gute Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien finden Eigentümer*innenund Kaufinteressierte vor allem im Süden und Nordwesten der Republik. In denFlächenländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein steigendie Kaufpreise im Durchschnitt über alle Regionen an.Auch die Immobilienmärkte vieler Großstädte nebst Umland profitieren von guten