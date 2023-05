Vonovia – Kurssprung dank FDP?

Deutliche Bewegung bei Vonovia nach der Konsolidierung der letzten Wochen. Das Heizgesetz wird in dieser Woche nicht im Bundestag besprochen. Eine erste Lesung wurde auf Initiative der FDP verschoben. Deutliche Bewegung beinach der Konsolidierung der letzten Wochen. Das Heizgesetz wird in dieser Woche nicht im Bundestag besprochen. Eine erste Lesung wurde auf Initiative der FDP verschoben. Mehr dazu..

Möglicherweise spielt auch die Krise der Wirtschaftsministers Habeck eine Rolle. Die Pläne zur energetischen Sanierung haben in den vergangenen Wochen einen deutlichen Dämpfer erhalten, was den Besitzern von älteren Immobilien mit potentiellem Sanierungsbedarf natürlich in die Karten spielt. SPD-Chefin Esken hatte sich schon in der vergangenen Woche entsprechend geäußert. Nachdem das Standing von Robert Habeck weiter gelitten hat, wird dies möglicherweise zunehmend auch an den Märkten eingepreist.

Grundsätzlich ist der Immobilien-Sektor stark im Keller. Ein Comeback hat also auch technische Gründe. Vonovia steigt um fünf Prozent und arbeitet weiter am Comeback.