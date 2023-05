UltiMaker bringt den Method XL 3D-Drucker auf den Markt, der unerreichte Genauigkeit und Präzision für technische Anwendungen bietet

NEW YORK und UTRECHT, Niederlande, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des 3D-Drucks, kündigt heute die Markteinführung des Method XL an, der ultimativen 3D-Drucklösung für technische Anwendungen, die Präzisionsdruck mit industrietauglichen Materialien bietet, ohne dabei Kompromisse bei der Teilegröße einzugehen. Der UltiMaker Method XL 3D-Drucker wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Leistung der industriellen Produktion mit der Flexibilität und Erschwinglichkeit eines Desktop-3D-Druckers zu vereinen.

Der neueste Drucker aus dem professionellen Angebot von UltiMaker schließt die Lücke zwischen Desktop- und industriellen 3D-Druckern, indem er eine perfekte Kombination aus Zugänglichkeit und Leistung bietet. Mit einem geräumigen Bauvolumen von 305 mm x 305 mm x 320 mm und einer Maßgenauigkeit von ± 0,2 mm[1] ermöglicht es den Anwendern, ehrgeizige Projekte in Angriff zu nehmen — vom funktionalen Prototyping bis hin zu Endverbrauchsteilen.

Der Method XL wurde Entwickelt, um große, komplexe Teile zu fertigen, die durch die Verwendung von industrietauglichen Materialien wie ABS-R und ABS-Carbonfaser langlebig sind. Die beheizte Kammer, die eine Temperatur von bis zu 100°C erreichen kann, wurde entwickelt, um optimale Ergebnisse beim Drucken mit ABS zu erzielen. ABS ist eines der beliebtesten und schwierigsten Materialien für den erfolgreichen Druck mit einem Desktop-3D-Drucker, da es sich leicht verziehen und verformen kann. Neu in der Method-Serie ist die beheizte Bauplatte von Method XL. Sie bedeutet ein Plus für Kunden, die eine zusätzliche Sicherheitsschicht wünschen, um Verformungen und Probleme mit der Schichthaftung zu vermeiden. Sowohl die beheizte Bauplatte als auch die temperaturgeregelte beheizte Baukammer schaffen eine stabile Umgebung für den Druck präziser und stabiler Teile jeder Größe.

"UltiMaker hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz von 3D-Druck in der Fertigung zu fördern. Wir haben festgestellt, dass es bei leicht zugänglichen und benutzerfreundlichen 3D-Druckern an Produktionskapazitäten mangelt", sagte Nadav Goshen, CEO bei UltiMaker. "Wir glauben, dass wir unseren Kunden mit dem Method XL die beste 3D-Drucklösung auf dem Markt für technische Anwendungen anbieten können. Method XL ist der einzige 3D-Drucker in seiner Preisklasse, der über eine beheizte Kammer und eine beheizte Bauplatte verfügt, um große und präzise Teile aus Spritzgusskunststoffen wie ABS zu drucken. Mit der Möglichkeit, größere Teile zu drucken, können Anwender mehr Leistung und Effizienz erzielen, was den Method XL zu einer hervorragenden Wahl für diejenigen macht, die ihren 3D-Druck auf die nächste Stufe bringen möchten."