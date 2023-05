1 HOTEL MAYFAIR, DIE SUSTAINABLE HOSPITALITY BRAND'S UK FLAGSHIP, NIMMT JETZT RESERVIERUNGEN AN

LONDON, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- 1 Hotels , die von der Natur inspirierte Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die vom Hotelvisionär Barry Sternlicht gegründet wurde, gibt bekannt, dass ihr britisches Flaggschiff und erstes europäisches Hotel im Herzen von Londons historischem Mayfair ab sofort Reservierungen entgegennimmt und voraussichtlich am 13. Juli 2023 eröffnet wird. Das neunstöckige, nachhaltige Heiligtum überblickt die stattlichen Bäume und grünen Rasenflächen des herrlichen Green Parks, nur wenige Schritte von den Weltklasse-Galerien, eleganten Boutiquen, erstklassigen Restaurants und renommierten Kaufhäusern der Bond Street, Berkeley Square und Piccadilly entfernt.

Das 1 Hotel Mayfair schafft bewusst eine unerwartete Verbindung von Nachhaltigkeit und Luxus im modischen Herzen von Londons exklusivstem Gastgewerbeviertel. Das Hotel bringt frischen Wind in die Stadt, belebt durch die Liebe zur und den Respekt vor der Natur und ist nur wenige Gehminuten von den Highlights der Hauptstadt entfernt, wie der Royal Academy, dem West End Theater und dem Buckingham Palace.

"Wir freuen uns, die Natur und unsere Mission des nachhaltigen Luxus nach Mayfair zu bringen, in das Herz von London, einem der wichtigsten Reisemärkte der Welt", sagte Barry Sternlicht, Gründer von 1 Hotels und Vorsitzender von SH Hotels & Resorts. "Wir freuen uns sehr, unsere einzigartige Mischung aus frischem Komfort, bewusster Nachhaltigkeit, außergewöhnlichem, maßgeschneidertem Service, schlichter Eleganz, Wellness und Ernährung nach London zu bringen."

"Wir haben das traditionelle Luxushotelerlebnis für Mayfair neu definiert, indem wir unsere Liebe zur Natur mit müheloser Raffinesse verbunden haben", sagte Raul Leal, Chief Executive Officer von SH Hotels & Resorts. "Mit dieser Eröffnung feiern wir den Eintritt unserer unverwechselbaren Marke in Europa und in der dynamischen und kulturell reichen Stadt London."

Diese urbane Oase, die den BREEAM Excellent-Standards entspricht, hat sich für eine Rekonstruktion statt eines Neubaus entschieden. 80 % der bestehenden Struktur wurden wiederverwendet, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Lebendig begrünte Außenwände verwandeln ehemalige harte Flächen in natürliche vertikale Landschaften. Ein frisch gepflasterter und als Fußgängerzone gestalteter ehemaliger Parkplatz schafft einen harmonischen öffentlichen Außenbereich, der nun der Nachbarschaft geschenkt wurde und in dem vorbeifahrende Londoner mit der Natur und der umliegenden Gemeinschaft in Kontakt treten können.