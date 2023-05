DevvStream gibt Update zu aktuellen Offset-Programmen

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarangaben in kanadischen Dollar.

Vancouver, BC, 24. Mai 2023 / IRW-Press / - DevvStream Holdings Inc. („DevvStream“ oder das „Unternehmen“) (NEO:DESG) (OTCQB:DSTRF) (FWB:CQ0) freut sich, die Aktionäre über wichtige Entwicklungen im Portfolio des Unternehmens zu informieren und einige Aspekte anzusprechen, die sich in den ersten vier Monaten der Börsennotierung an der Cboe Canada Exchange (früher „NEO Exchange“) weiterentwickelt haben.

„In den letzten 4 Monaten hat DevvStream mehrere Meilensteine erreicht, die dem Unternehmen gegenüber seinen Mitbewerbern eine Führungsposition eingebracht haben und befindet sich auf gutem Weg, die erste Reihe von Emissionszertifkaten bis Ende 2023 zu generieren“, so Sunny Trinh, CEO von DevvStream. „Mit der Weiterentwicklung des Marktes für CO2-Gutschriften (Carbon Credit) und der Demonstration seiner Schlüsselrolle beim weltweiten Übergang zur Dekarbonisierung hat sich auch das Angebot von DevvStream für seine derzeitigen und künftigen Partner weiterentwickelt. DevvStream bietet seinem Partner-Ökosystem die Möglichkeit, CO2-Emissionsgutschriften zu entwickeln, die durch verschiedene technologiegestützte Effizienzvorgaben generiert werden, wie z. B. die Elektrifizierung des städtischen Transports. Wir sind in der Lage, dieses Angebot durch die Interpretation von Daten und Anwendung von Methoden bereitzustellen, die weltweit existieren. Wir sind begeistert, Teil der globalen Dekarbonisierungslösung zu sein, und freuen uns darauf, die Aktionäre über Meilensteine zu informieren, die DevvStreams Führungsposition im Bereich der Emissionsgutschriften untermauern werden.“

DevvStream Oil Well Plugging Carbon Offset Program (OWPCOP)

DevvStream befindet sich in der letzten Phase der Entwicklung eines umfassenden Kompensationsprogramms, das als „Oil Well Plugging Carbon Offset Program (OWPCOP)“ bezeichnet wird. Dieses Programm zielt darauf ab, die schnelle und effiziente Generierung von Emissionsgutschriften für alle Organisationen zu erleichtern, die an der Schließung von Ölbohrlöchern in den USA und Kanada beteiligt sind. Sie basiert auf der „Abandoned and Orphaned Oil and Gas Wells Methodology“ (Methode für aufgegebene und verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher) des American Carbon Registry (ACR), das derzeit seine letzte Phase der öffentlichen Freigabe durchläuft.