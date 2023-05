BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Analyst Richard Clarke beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Frage, wie die Welt nach der Corona-Pandemie für den Reisekonzern aussieht. Die Bilanz sei stabilisiert worden und operativ sei fast alles intakt, sodass die Aktien wieder invertierbarer seien. Tui sei ein beeindruckendes Reiseunternehmen mit einem restriktiven Geschäftsmodell und derzeit angemessener Bewertung./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 05:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 05:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 6,098EUR gehandelt.