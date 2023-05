Der Dow Jones Industrial legte um 0,67 Prozent auf 32 985,04 Punkte zu. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,64 Prozent auf 4177,97 Zähler. Der Nasdaq 100 gewann 1,09 Prozent auf 14 090,67 Punkte und steuert damit auf ein Wochenplus von rund 2,0 Prozent zu./edh/men

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag mit festeren Notierungen in den Handel gestartet. In den US-Schuldenstreit scheint etwas Bewegung zu kommen. Darauf deutet ein Bericht der "New York Times" hin, wonach die Unterhändler von Demokraten und Republikaner mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen haben. Frische Konjunkturdaten fielen insgesamt besser als erwartet aus.

