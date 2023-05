DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 14 Euro je Aktie belassen. Der Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways biete erkennbare Chancen bei überschaubaren Risiken, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das finanzielle Risiko sei wohl überschaubar. Chancen ergäben sich durch den Ausbau von Rom Fiumicino zum neuen südlichen Drehkreuz sowie die Stärkung des Premium-Punkt-zu-Punkt-Verkehrs am Mailänder Flughafen Linate innerhalb des bestehenden Lufthansa-Netzwerks./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 16:48 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 16:52 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 9,276EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m