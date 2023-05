FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar zeitweise auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten gefallen. Am späten Nachmittag fiel der Kurs bis auf 1,0658 Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit über zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0683 (Dienstag: 1,0744) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9361 (0,9308) Euro.

Der nachlassende Preisanstieg in den großen Ländern der Eurozone belastete den Euro. In Deutschland und Frankreich ging die Inflationsrate im Mai stärker als von Volkswirten erwartet zurück. In Deutschland erreichte die Jahresrate mit 6,1 Prozent den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Auch in Italien fiel sie - aber nicht so stark wie erwartet.