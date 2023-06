Das niederländische Impact Business Tony's Chocolonely führt unabhängige Rechtsstruktur ein (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Mit dem "Tony's Mission Lock" stellt das niederländische ImpactBusiness und Schokoladenhersteller Tony's Chocolonely eine unabhängigeRechtsstruktur vor, die Tony's Mission und die fünf Beschaffungsprinzipien auchunabhängig von den Eigentumsverhältnissen des Unternehmens langfristigabsichert.Dieser neue Mechanismus, der (wieder einmal) richtungsweisend auch für andereUnternehmen wirken soll, wird von den drei zukünftigen, erfahrenen "Missionswächter " beaufsichtigt: Impact-Experte Seth Goldman (ehemals HonestTea, heute Executive Chairman bei Beyond Meat), Westafrika-Experte undJournalist Ikenna Azukie sowie die ehemalige Tony's Chief undImpact-Model-Insider Anne-Wil Dijkstra . Als Inhaber*innen einer sogenannten"Goldenen Aktie" des Unternehmens werden die Missionswächter das Recht haben,jegliche rechtliche Änderung der Definition der Unternehmensmission und der fünfBeschaffungsprinzipien zu verhindern. Sie werden über mehrere Eskalationshebelverfügen, um Tony's Führungsteam öffentlich und gerichtlich zur Rechenschaftziehen zu können. Schon mit der Tony's Open Chain, einer unabhängigenLieferkette für Kakao, lädt das Unternehmen andere Hersteller ein, sich ihremWeg zu einer noch fairen Kakaowirtschaft anzuschließen. Die "Tony's MissionLock"-Struktur ist nun ein weiterer Meilenstein ihres nachhaltigen Wirtschaftensund soll ebenfalls als Inspiration für andere Unternehmen dienen.Unabhängige Missionswächter zur Überwachung der StrukturDrei unabhängige "Missionswächter" mit langjähriger Erfahrung in den BereichenSoziales und Nachhaltigkeit werden die alleinige Verantwortung haben, alsVertreter*innen und Hüter*innen von Tony's Mission zu agieren. Geleitet wird dieStruktur von Seth Goldman , Gründer von Honest Tea und Eat the Change undaktuell Executive Chairman von Beyond Meat. Seth ist ein weltweit führenderImpact Entrepreneur mit umfassender Erfahrung im Aufbau von missionsgeleitetenUnternehmen, sogenannten Impact Business, mit einer Reihe von öffentlichen undprivaten Aktionärsstrukturen. Ikenna Azuike , der vom Anwalt zumRundfunksprecher wurde, bringt eine breite Erfahrung in den Bereichen Sozial-und Klimaaktivismus, Strategie und Journalismus, ein Verständnis für densozioökonomischen Kontext Westafrikas sowie juristische Erfahrung aus seinerfrühen Karriere als Anwalt mit. Anne-Wil Dijkstra , Tony's ehemalige Chief ofImpact, Operations and People & Culture, vervollständigt dasMissionswächter-Trio und bringt wertvolles Insiderwissen über Tony'sWirkungsmodell und praktische Erfahrung in der operativen Umsetzung diesesModells in das Team ein.Zu Tony's Mission Lock und seiner Rolle als Mission Guardian führt Seth Goldman