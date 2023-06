Während Usha Resources (WKN A3D5BX / TSXV USHA) die Arbeiten, die zu einer ersten Lithiumressource auf dem Soleprojekt Jackpot Lake in Nevada führen sollen, vorantreibt, beginnt man parallel bereits mit der Erkundung der erst vor Kurzem erworbenen Hartgestein-Lithiumprojekte in Kanada. Ein erster Projektbesuch auf der Liegenschaft Mead bestätigte dabei dem Unternehmen zufolge das Vorhandensein eines ergiebigen Lithium-Cäsium-Tantal-Systems (LCT)!

Bei der zweitägigen Begehung des Mead-Projekts hat das Usha-Team nämlich zahlreiche Minerale identifiziert, die auf ein solches LCT-System hindeuten, darunter Granat, Tourmalin und vor allem Beryl. Letztes ist besonders vielversprechend, da das 1.001 Hektar umfassende Mead-Projekt sowohl im Osten als auch im Westen (siehe Karte) an das Hearst-Projekt von Brunswick Exploration (TSXV BRW) grenzt und im gleichen Granitsedimentgürtel liegt.

Und Brunswick bohrt auf Hearst aktuell den Spodumen enthaltenden Decoy-Pegmatit – Spodumen ist das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten – sowie weitere Pegmatite ab, die in einem west-südwestlichen Trend in Richtung der Mead-Liegenschaft zu finden sind!



Quelle: Usha Resources

Umfassende Explorationsarbeiten geplant

Angesichts dieses erfolgreichen ersten Besuchs auf dem Lithiumprojekt Mead will Usha nun einen Schwerpunkt auf die weitere Exploration auf der Liegenschaft legen, wobei die Aktivitäten Schürfungen, Kartierungen sowie die Entnahme von Bodenproben und Proben aus weiteren, sichtbaren Aufschlüssen umfassen sollen. Dies alles soll dann in einem ersten Bohrprogramm münden, für das Usha bereits die Genehmigung erhalten hat, die sich auf erst einmal bis zu fünf Bohrlöcher erstreckt.

Fazit: Usha Resources hat sich die Option auf das Mead-Projekt erst kürzlich gesichert und zwar für gerade einmal 5.000 Dollar und 50.000 eigene Aktien! 100% an der, wie sich jetzt immer mehr zeigt, vielversprechenden Liegenschaft zu erwerben, wird das Unternehmen von CEO Deepak Varshney gerade einmal 62.500 Dollar und 412.500 Aktien kosten – und das auch noch verteilt über drei Jahre… Jetzt geht es darum, möglichst schnell die These vom ergiebigen LCT-System auf Mead weiter zu erhärten, um möglicherweise eine ähnlich positive Entwicklung zu erzielen wie der Nachbar Brunswick Exploration. Dabei darf man nicht vergessen, dass Usha noch über fünf weitere Pegmatit-Projekte verfügt, die laut dem Unternehmen alle ein beträchtliches Potenzial auf Lithiummineralisierungen aufweisen. Und schließlich rückt auch eine erste Ressourcenschätzung auf dem Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake mit großen Schritten näher. Wir bleiben auf jeden Fall an dieser unserer Ansicht nach sehr spannenden Lithiumstory dran, weisen aber auch darauf hin, dass dem unserer Meinung nach hohen Potenzial auch erhebliche Risiken gegenüberstehen.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.