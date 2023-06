Asante gibt eine Änderung im Management bekannt

Das Unternehmen hat in einem vertraulichen Rekrutierungsverfahren einen Kandidaten für die Nachfolge von Herrn Grygorcewicz als Chief Financial Officer ausgewählt und wird die entsprechende Ernennung zeitnah bekannt geben. Bis dahin wird Herr Dindiok Chialin, der Deputy Chief Financial Officer von Asante, als interimistischer Chief Financial Officer agieren. Herr Grygorcewicz hat sich bereit erklärt, Asante weiterhin als Senior Financial Consultant zur Verfügung zu stehen, um einen reibungslosen Wechsel sicherzustellen.

Als Deputy CFO ist Herr Chialin für die Leitung des Konzernbetriebs und die Finanzberichterstattung zuständig. Er ist ein fixes Mitglied im Team und für die Entwicklung und Umsetzung der Finanzstrategie des Unternehmens verantwortlich. Herr Chialin ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants Ghana (ICAG) und hat ein MBA-Studium in Finanzwesen am Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) sowie ein Bachelorstudium (Bachelor of Arts) in Rechnungswesen und Psychologie an der Universität Ghana absolviert.

David Anthony, der CEO von Asante, erklärt: „Wir möchten Jon dafür danken, dass er den Erfolgsweg von Asante von einem Explorer im Frühstadium zu einem Mid-Tier-Goldproduzenten maßgeblich mitbestimmt hat. Dank seiner Umsicht und Sorgfalt bei der Umsetzung robuster interner Prozesse konnte das Unternehmen ein starkes Team im Rechnungswesen und einen soliden Handlungsrahmen aufbauen. Wir wünschen Jon für seine zukünftigen Aufgaben, die sich auf die Familie und den Teilruhestand zuhause in Australien konzentrieren, alles erdenklich Gute.“

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, die zur Produktion führen sollen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.