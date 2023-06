Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) - Unter dem Titel "Die H2-Zukunft beginnt jetzt: Wie kommt derWasserstoff schnell zu den Verbrauchern?" hat der FernleitungsnetzbetreiberThyssengas gestern zur zweiten Ausgabe des Thyssengas Dialogs eingeladen. DieGäste vor Ort und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Livestream erwartete einhochkarätig besetztes Programm. Neben Vertretern aus der Politik waren Akteureder gesamten H2-Wertschöpfungskette ins Dortmunder U gekommen, um über denStatus quo sowie die nächsten Schritte auf dem Weg in die Wasserstoff-Wirtschaftzu diskutieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von energate-ChefredakteurChristian Seelos. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können: Gut eine Wochezuvor hatte das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur zügigen Schaffung einesWasserstoff-Kernnetzes in Deutschland beschlossen (EnWG-Novelle). Damit werdendie lang erwarteten regulatorischen, kartellrechtlichen und netzplanerischenGrundlagen für die Entwicklung der notwendigen H2-Transportinfrastrukturgeschaffen.Dr. Thomas Gößmann , Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH, undDr. Arne Dammer , Leiter Strategie und Innovation, unterstrichen in ihremgemeinsamen Eröffnungsimpuls das aktuelle Momentum. "Mit der jüngst durch dasBundeskabinett verabschiedeten EnWG-Novelle haben wir Fernleitungsnetzbetreibernun den gesetzlichen Auftrag erhalten, in einer ersten Phase dasWasserstoff-Kernnetz zu entwickeln. Dies ist das lang ersehnte Aufbruchssignalan alle Akteure entlang der H2-Wertschöpfungskette und ein großer Schritt derBundesregierung. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, dass das Kernnetznach Inkrafttreten des Gesetzes von der Bundesnetzagentur bestätigt werden kann,um darauf aufbauend die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren weitervoranzutreiben", betonte Dr. Thomas Gößmann. "Das H2-Kernnetz ist jedoch nur derAnfang. Damit der Energieträger Wasserstoff in der Breite auch fürmittelständische Unternehmen verfügbar wird und ein liquider Wasserstoff-Marktentsteht, müssen wir vom H2-Kernnetz ausgehend gemeinsam die Pläne für eineflächendeckende Transportinfrastruktur konkretisieren", ergänzte Dr. Arne Dammerund hob hervor: "Auf diesem Weg sind Austausch und Kooperation entscheidendeFaktoren. Dazu wollen wir mit unserem Thyssengas Dialog sowie weiteren Formatenin den Cluster-Regionen zwischen Emsland, Ruhrgebiet und Rheinland beitragen."Auch die Vertreter der Landes- und Bundespolitik erzeugten Aufbruchstimmung.NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hob in ihrer Videobotschaft hervor, dass