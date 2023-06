Gama beginnt voll finanzierte Phase-1-Explorationsprogramme bei Muskox und Tyee

Vancouver, British Columbia, 5. Juni 2023 / IRW-Press / – Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) („Gama“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Phase-1-Explorationsprogramme auf dem Lithiumprojekt Muskox in den Northwest Territories und dem Nickelprojekt Tyee in Quebec bekannt zu geben.

„Wir freuen uns, den Beginn unseres Phase-1-Explorationsprogramms bekannt zu geben“, sagte der CEO von Gama, Dr. Mick Carew. „Nachdem jetzt die Ausrüstung und das Personal bei Tyee mobilisiert worden sind, hat die luftgestützte SkyTEM-Vermessung mit der Datenerfassung über der Liegenschaft begonnen. Wir gehen davon aus, dass die Vermessung in etwa 3 Wochen abgeschlossen sein wird; die Explorationsarbeiten werden kurz darauf folgen. Bei Muskox wird in den nächsten Tagen mit der Kartierung und Probenahme auf dem CM-1-Pegmatit begonnen, ebenso wie mit der LIDAR- und Orthofoto-Vermessung auf dem gesamten Projekt. Die Kartierungs- und Probenentnahme-Teams werden die Vermessungsdaten verwenden, um die über 30 potenziellen Pegmatite bei Muskox zu bewerten. Nach Abschluss des Kartierungs- und Probenahmeprogramms bei Muskox wird GAMA mit seinem genehmigten Bohrprogramm auf dem CM-1-Pegmatit beginnen, das voraussichtlich im Juli/August anlaufen wird.“

„GAMA ist gut positioniert und vollständig finanziert und hat seit November letzten Jahres 7,7 Mio. $ an Bruttofinanzierungserlösen aufgenommen, einschließlich einer überzeichneten Finanzierung von 5,4 Mio. $ im Februar. Wir freuen uns darauf, den Markt im Laufe des Sommers über die Fortschritte bei den Projekten Muskox und Tyee zu informieren, wobei die Ergebnisse der Arbeiten in Phase 1 GAMA in die Lage versetzen, potenzielle Bohrziele für weitere Evaluierungen zu bewerten.“

Das Muskox-Pegmatit-Lithium-Projekt

Aktuelles zum Projekt

Seit dem Erwerb des Lithiumprojekts Muskox im Januar hat Gama die Genehmigung für ein Bohrprogramm auf dem CM-1 Pegmatit erhalten, einem grobkörnigen, spodumenhaltigen Pegmatit, der über eine Streichenlänge von ~730 m zu Tage tritt und eine Mächtigkeit von bis zu 11 m aufweist. Schlitzprobenentnahmen entlang des CM-1-Pegmatits im November 2022 ergaben durchschnittliche Gehalte von 1,34 % Li2O über 5 m und 1,26 % Li2O über 11 m; jüngste XRD-Analysen von Proben aus dem Pegmatit haben bestätigt, dass Spodumen das vorherrschende lithiumhaltige Mineral ist und sich in der Regel gut für die Mineralverarbeitung eignet. Das Bohrprogramm auf dem CM-1-Pegmatit wird dazu beitragen, die Kontinuität der Lithiummineralisierung in der Tiefe zu bestimmen. In der Zwischenzeit hat Gama im Februar hochauflösende SPOT-Satellitenbilder erworben, die das Vorhandensein von über 30 weiteren potenziellen Pegmatiten an anderen Stellen des Muskox-Projektgebiets erkennen ließen. Das Phase-1-Kartierungs- und Probenahmeprogramm in diesem Sommer wird diese zusätzlichen Pegmatite bestätigen und ermitteln, welche davon lithiumhaltig sind. Gama geht davon aus, dass im Rahmen des Phase-1-Programms in diesem Sommer wahrscheinlich weitere Pegmatite identifiziert werden, die auf den Satellitenbildern nicht sichtbar sind.