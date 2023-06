Vor einer Rezession ist die Gier am größten, lautet eine Börsenweisheit - und wenn man sich die Gier und Euphorie in Sachen Tech-Werte aus dem Nasdaq ansieht, scheint sich diese Börsenweisheit zu bestätigen. Die heute vereöffentlichten ISM Service-Daten aber zeigen, dass nun auch der Dienstleistungssektor in den USA deutlich abkühlt - also der Sektor, der bisher eine Rezession verhindert hat (wegen seiner 80%-Gewichtung in der BIP-Berechnung der USA). Daher heute die "klassischen" Indizes Dow Jones und Dax eher schwach, während vor allem Apple mit seiner heutigen Produktvorstellung den Tech-Hype weiter befeuert. Ist damit die Rotation in Value-Aktien, die am Freitag so kraftvoll verlaufen war, bereits wieder vorbei? Wenn die Rezession kommt, wären dann wirklich auch die Tech-Unternehmen davon kaum betroffen? Sehr unwahrscheinlich! Der Kypto-Sektor heute unter Druck, nachdem die US-Börsenaufsicht gegen Binance vorgeht..

Hinweise aus Video:

1. Dotcom-Blase und KI-Blase: Endet Nvidia wie Cisco?

2. Aktien aus Europa fallen 10% im Sommer laut Morgan Stanley

Das Video "Nasdaq: Vor einer Rezession ist die Gier am größten!" sehen Sie hier..