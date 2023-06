Deutsche Abkopplung von China würde viele Jahre dauern

DARMSTADT (dpa-AFX) - Merck-Chefin Belén Garijo hat in der Debatte über zu große Abhängigkeiten von China auf hohe Hürden hingewiesen. "Eine Abkopplung Deutschlands von China würde 20 Jahren dauern", sagte Garijo am Montagabend vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. "Aber für was?". Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen Deutschland und der Volksrepublik seien groß. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern selbst sei seit 90 Jahren in dem Land aktiv. "Wir haben keine Gründe zu glauben, dass China keine Chance mehr für uns ist."

Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine gibt es eine Debatte über zu große Abhängigkeiten der deutschen Wirtschaft. Als Lehre aus dem Krieg hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine breitere Aufstellung der deutschen Wirtschaft ausgesprochen. Unternehmen sollten ihre Geschäfte diversifizieren. Auch befürchten manche Beobachter einen Überfall Chinas auf Taiwan.