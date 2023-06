GJ 2022 mit deutlichem Umsatzanstieg und solider operativer Performance abgeschlossen; Deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen werden für das laufende Geschäftsjahr erwartet; Das erwartete dynamische Wachstum im Infrastrukturbusiness sollte in den kommenden Jahren für starke Umsatz- und Ergebniszuwächse sorgen; Kursziel: 11,10 EUR (zuvor: 14,15 EUR); Rating: Kaufen

Das vergangene Geschäftsjahr 2022 hat der SBF-Konzern mit einem Umsatzanstieg um 11,7% auf 34,84 Mio. EUR (VJ: 31,18 Mio. EUR) abgeschlossen und damit seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Umsatzzuwächse resultierten aus einem deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung". Trotz des erzielten Wachstums wurde insbesondere aufgrund von Lieferkettenproblemen, eingeschränkter Elektronikteileverfügbarkeit, Auftragsverschiebungen und Auftragsstornierungen (Russland-Embargo) die Umsatzguidance des Konzerns (Umsatz von mehr als 36,0 Mio. EUR) nicht erreicht. Auch unsere Umsatzguidance (Umsatz GBCe: 36,21 Mio. EUR) wurde verfehlt.

Auf Ergebnisebene ist das Betriebsergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch schwierige Rahmenbedingungen (hohe Inflation auf Beschaffungsmärkten, Lieferkettenprobleme etc.) deutlich auf 2,32 Mio. EUR (VJ: 5,24 Mio. EUR) gesunken. Das Nettoergebnis betrug aufgrund der deutlich gesunkenen Rentabilität -0,65 Mio. EUR und lag damit deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 4,73 Mio. EUR). Hierbei ist zu beachten, dass das Vorjahresnettoergebnis durch einen steuerlichen Sonderertrag in Höhe von 1,44 Mio. EUR positiv beeinflusst war. Damit hat SBF ebenso seine Ergebnisguidance (EBITDA von rund 3,70 Mio. EUR) verfehlt. Auch unsere Ergebnisschätzung wurde nicht erreicht (EBITDA GBCe: 3,71 Mio. EUR).

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht der SBF-Konzern von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses aus und rechnet im Vergleich zum Vorjahr mit einem erneuten Umsatzanstieg auf mehr als 40,0 Mio. EUR und einem deutlich ansteigenden operativen Ergebnis (EBITDA).

Auch wir gehen davon aus, dass es dem Unternehmen gelingt, seine Wachstumsserie weiter fortzusetzen. Als ein wesentlicher Wachstumstreiber sollte sich erneut das Segment "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" erweisen. Auch das Kerngeschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" sollte nach einer erwarteten (temporären) stabilen Geschäftsentwicklung mittel- und langfristig wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren.

Bedingt durch die bisher unter unseren Erwartungen liegende Wachstumsdynamik und Profitabilität, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Wir kalkulieren nun für das laufende Geschäftsjahr 2023 und das Folgejahr 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 42,46 Mio. EUR (zuvor: 45,40 Mio. EUR) bzw. 50,71 Mio. EUR (zuvor: 55,65 Mio. EUR). Ergebnisseitig erwarten wir nun unter sehr konservativen Prämissen ein EBITDA von 2,86 Mio. EUR (zuvor: 7,98 Mio. EUR) bzw. 5,89 Mio. EUR (zuvor: 10,68 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen wir mit Umsatzerlösen von 58,86 Mio. EUR und einem EBITDA von 8,67 Mio. EUR.



Insgesamt sehen wir den SBF-Konzern mit seinen smarten und energieeffizienten Beleuchtungstechnologien (adaptive LED-Technologie) in beiden Sparten weiterhin gut aufgestellt, um von den verstärkten öffentlichen Infrastrukturinvestitionen (kommunaler Investitionsrückstau laut aktueller KfW-Studie von 165,6 Mrd.EUR, bei geplantem Investitionsanstieg der Kommunen in 2023 um +4,4% auf 43,1 Mrd. EUR) und der boomenden Bahnindustrie zu profitieren. Insbesondere die Beleuchtungslösungen des Unternehmens für den öffentlichen Sektor (kommunaler SBF-Kundenstamm: über 1.000) sollten von den zunehmenden öffentlichen Modernisierungs- und Erneuerungsinvestitionen weiterhin Auftrieb erhalten und hierdurch das dynamische Wachstum dieses Geschäftsfeld weiter voranbringen. Zudem sollte das Bahntechnikgeschäft des Konzerns auch zukünftig von den Rekordauftragsbeständen der weltweit führenden Zugbauer beflügelt werden und im Zuge dessen mittel- und langfristig ein deutliches Segmentwachstum erzielen können.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir vor dem Hintergrund unserer gesenkten Umsatz- und Ergebnisschätzungen ebenfalls unser Kursziel auf 11,10 EUR je Aktie (zuvor: 14,15 EUR) reduziert. Neben unseren angepassten Prognosen haben sich ebenfalls erhöhte Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses von 1,25% auf 2,00%) kurszielmindernd ausgewirkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der SBF-Aktie.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27161.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.06.2023 (8:34 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.06.2023 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die SBF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,95EUR gehandelt.