Hamburg / Borken / Kaufering / Neu-Ulm / Bocholt (ots) - Die netgo group, einerder bundesweit führenden IT-Dienstleister, treibt gemeinsam mit demMehrheitsgesellschafter Waterland Private Equity ihre ehrgeizigeBuy-and-Build-Strategie weiter voran und erwirbt erneut mehrereIT-Dienstleister. Mit den Übernahmen der nitsche Gruppe und Glöckler & Lauerstärkt der Bereich netgo tax seine Marktführerschaft im Kanzleigeschäft mitFokus auf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Damit erweitertdas Unternehmen vor allem auch seine regionale Präsenz im süddeutschen Raum. DieAkquisition der CONTENiT GmbH baut das Software-Portfolio der netgo group in denBereichen Enterprise Content Management (ECM) und Dokumentenmanagementsysteme(DMS) weiter aus.Die Zukäufe der nitsche Gruppe, Glöckler & Lauer sowie CONTENiT fügen sichnahtlos in eine Reihe von insgesamt elf strategischen Akquisitionen ein, dienetgo mit Unterstützung durch Waterland Private Equity in den vergangenen knappvier Jahren abschließen konnte. Hierdurch wurde die netgo group zu einem derführenden One-Stop-Shops für den Mittelstand ausgebaut und konnte sich um mehrals den Faktor fünf vergrößern. Das Unternehmen plant, seinen erfolgreichenWachstumskurs durch organische Initiativen und weitere Zukäufe im starkfragmentierten IT-Systemhaus-Markt weiterhin zu beschleunigen und sieht dieletzten Zukäufe als Startpunkt einer neuen Wachstumsphase der Gruppe.Die nitsche Gruppe ist neben ihrer Zentrale in Kaufering bei Landsberg am Lechin Ellwangen, München, Stuttgart und Ulm ansässig und beschäftigt rund 100Mitarbeiter. Glöckler & Lauer wurde 1978 in Neu-Ulm gegründet und ist wienitsche einer der marktführenden DATEV-Hosting-Partner undMicrosoft-Cloud-Service-Provider. Beide Unternehmen agieren als zentraleIT-Ansprechpartner für Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowiemittelständische Unternehmen und stellen diesen zukunftsweisende IT-Lösungen auseiner Hand zur Verfügung. Als Teil der netgo tax, dem deutschlandweit führendenDATEV-Spezialisten, erweitern sie künftig deren Kompetenzen undLeistungsfähigkeit im Kanzleigeschäft. nitsche-Gründer und GeschäftsführerMarkus Nitsche rückt in die Geschäftsführung der netgo tax auf,Geschäftsführerin Martina Vogler wird netgo mit ihrer Erfahrung und Expertisekünftig als Beraterin begleiten. Thomas Lauer, Geschäftsführer von Glöckler &Lauer, verbleibt in seiner Position auch künftig im Unternehmen.netgo group CEO Oliver Mauss erklärt: "Mit der nitsche Gruppe und Glöckler &Lauer konnten wir zwei führende Unternehmen gewinnen und steigern diebundesweite Präsenz der netgo tax durch die Erweiterung nach Süden deutlich.