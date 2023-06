FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag gestützt durch schwache US-Arbeitsmarktdaten merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0768 US-Dollar. Im asiatischen Handel hatte sie noch knapp unter 1,07 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0737 (Mittwoch: 1,0717) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9314 (0,9331) Euro.

Belastet wurde der Dollar durch schwache US-Arbeitsmarktdaten. So ist in der vergangenen Woche die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker gestiegen als von Ökonomen erwartet. Die Entwicklung spielt auch eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. An diesem Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung an. Zuletzt gab es Signale, dass die Fed zunächst abwarten will. Die Daten dürften für eine Zinspause sprechen.