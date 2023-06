DAX Analyse: Weiterhin seitwärts, ABER...

Der DAX bewegt sich weiterhin in der Seitwärtsrange 15.700 bis 16.000 Punkte. In der vergangenen Handelswoche gab es kaum Bewegung und so gut wie keine Veränderung auf Wochenschlusskursbasis. Doch in der nun startenden Handelswoche könnten gleich drei Termine zu mehr Volatilität (Schwankung) führen: Am Mittwoch veröffentlicht die amerikanische Zentralbank FED den nächsten Zinsentscheid, am Donnerstag folgt die EZB und am Freitag steht der große Verfall von Futures und Optionen ins Haus. Sollte es zu Überraschungen bei den Zinsentscheidungen kommen oder aber auch bei den Pressekonferenzen im Anschluss, dann könnte dies eine deutliche Bewegung nach sich ziehen. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der Seitwärtsrange könnte somit einen neuen Trend einleiten.