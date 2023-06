Adie, Credit Suisse! UBS-Übernahme komplett: Letzter Handelstag für die CS-Aktie

"Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein" - so beginnt der offene Brief, den die UBS am Montagmorgen in mehreren Medien veröffentlichen ließ. Die Übernahme des langjährigen Rivalen Credit Suisse ist nun auch rechtlich in trockenen Tüchern. Die 167 Jahre alte Großbank Credit Suisse ist damit Geschichte.

Von der Fusion der beiden Großbanken erhofft sich das Management starke Synergien. Man wolle "Expertise, Größe und führende Stellung im Wealth Management bündeln, um ein noch stärkeres gemeinsames Unternehmen zu schaffen", heißt es in dem Schreiben weiter. Ziel sei es "stabile Verhältnisse" zu schaffen.