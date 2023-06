Die Inflation in den USA in der Headline-Zahl (CPI) leicht niedriger, die Kern-Inflation dagegen wie erwartet weiter sehr hoch: vor allem der Nasdaq zunächst mit einer Rally, weil die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken ist, dass die Fed morgen die Zinsen anheben wird. Nun aber ist die Nasdaq extrem überkauft, die von der Bank of America befragten Großinvestoren sind inzwischen all-in in Tech gegangen. Wird die Fed morgen zwar mit den Zinsen pausieren, aber für Juli eine weitere Anhebung ankündigen? Wichtig sind hier die Dot Plots, also die Erwartungen der Fed-Mitglieder über die weitere Entwicklung der Zinsen, die morgen mit der Zinsentscheidung veröffentlicht werden. Das muntere Rotieren geht an der Wall Street unterdessen weiter: heute ist wieder der Nebenwerteindex Russell 2000 der stärkste Index. Was passiert im Vorfeld des großern Verfalls an der Wall Street am Freitag?

