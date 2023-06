First Hydrogen strebt mit seinem Beitritt zur Hydrogène Québec eine starke Verankerung in Québec an

Vancouver, B.C., 14. Juni 2023 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen der Hydrogène Québec als Gründungsmitglied beigetreten ist und sich damit Hyundai, Toyota, HTEC, Air Liquide, Messer, Cummins, Harnois Ènergies und der Groupe FILGO-SONIC anschließt. Die Partnerschaft mit einer Koalition von Unternehmen, die dieselbe Vision teilen, wird die Präsenz des Unternehmens in der aufstrebenden Wasserstoffindustrie in Québec erhöhen.

First Hydrogen plant die Produktion von bis zu 35 MW grünem Wasserstoff mittels einer fortschrittlichen Elektrolyse-Technologie und die Verteilung des Wasserstoffs im Korridor Montreal-Québec City zur Verwendung mit den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) des Unternehmens sowie zur Unterstützung anderer wasserstoffbetriebener Fahrzeuge und Anwendungen in der Region. Die Montage der FCEV von First Hydrogen soll planmäßig in Shawinigan erfolgen, um sie in Kombination mit dem Wasserstoff-as-a-Service-Produktangebot des Unternehmens in ganz Nordamerika zu vertreiben. Die Montagefabrik wird bei voller Auslastung für eine Jahresproduktion von 25.000 Fahrzeugen ausgelegt sein und einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der grünen Technologien in der Region leisten.

Balraj Mann, Chairman und CEO von First Hydrogen, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Hydrogène Québec ist wichtig für First Hydrogen, um die Öffentlichkeit in Québec aufzuklären und die Stakeholders zu motivieren, in Wasserstoff zu investieren, um die Zukunft der Mobilität und der Infrastruktur zu sichern und die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu verstehen, die Wasserstoff mit sich bringt. In Zukunft will First Hydrogen den Wert einer starken Präsenz in Québec gegenüber Unternehmen, Regierungen und Universitäten deutlich machen.“

Michel Archambault, der an der Gründung beteiligte President und Chairman des Board von Hydrogène Québec, sagt dazu: „Wir sind stolz darauf, First Hydrogen als Gründungsmitglied von Hydrogène Québec zu begrüßen. First Hydrogen, das mit seiner Montagefabrik für emissionsfreie leichte Nutzfahrzeuge und seiner Wasserstoffproduktion eine umweltfreundliche Lösung anstrebt, ist ein großer Gewinn für das Wasserstoff-Ökosystem in Québec und wird von der Aufnahme in das dynamische Wasserstoff-Netzwerk von Québec sehr profitieren.“