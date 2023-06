Seltene Erden - Politische Interessen und Technik

Die Nachfrage nach Seltenen Erden und sogenannten strategischen Metallen ist in den letzten Jahren dank ihrer weit verbreiteten Verwendung in vielen modernen Technologien gestiegen. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl spezialisierter Unternehmen, die diese Materialien weltweit abbauen und produzieren, was bedeutet, dass ihr Angebot begrenzt sein kann und der Marktvolatilität unterliegt. Die Gewinnung dieser kritischen Metalle und Mineralien aus dem Erdreich kann zudem schwierig sein.

Seltene Erden sind besonders wichtig für den laufenden Übergang zu einer elektrifizierten Wirtschaft, da sie unter anderem in Batterien für Elektrofahrzeuge und in Windturbinen verwendet werden.

Zu den Seltenen Erden gehören Neodym, Dysprosium und Praseodym, die für Hochleistungsmagnete wichtig sind, die häufig in Elektrofahrzeugen verwendet werden.

China versucht, den Export von Seltenen Erden zu verbieten

China ist derzeit der weltweit führende Produzent von Seltenen Erden. Im vergangenen Jahr förderte das Land 210.000 Tonnen, vor den USA mit 43.000 Tonnen und Australien mit 18.000 Tonnen. Aber auch andere Länder drängen in dieses Gebiet. Vietnam, das nach China über die weltweit größten Vorkommen an Seltenen Erden verfügt, hat vor kurzem seine Produktion von Seltenen Erden verzehnfacht - begünstigt durch die weltweit steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

Im Jahr 2023 werden die Preise für einige Seltenerdmetalle fallen. Nach Angaben von Trading Economics ist Neodym im bisherigen Jahresverlauf um 49,58 % gefallen. Der Rare Earths Monthly Metals Index ist im April um 15,81 % gefallen, was sich jedoch im Mai wieder abgeflacht hat.

Tesla zieht sich von Seltenen Erden zurück

Im April wurde berichtet, dass China ein Exportverbot für bestimmte Seltenerdmetalle, darunter Neodym, anstrebt. Dies würde bedeuten, dass das Land seinen Griff auf die globalen Lieferketten für Hochleistungsmagnete verschärft; Seltene Erden könnten von China möglicherweise als "Druckmittel" eingesetzt werden. Der Elektroautohersteller Tesla kündigte jedoch Anfang des Jahres an, dass er seine Abhängigkeit von Seltenen Erden in seinen Autos aufgeben wolle. Es wird gemunkelt, dass Tesla stattdessen zu einer Magnettechnologie übergehen will, die Ferritmagnete verwendet. Die Nachricht löste am 8. März einen Ausverkauf bei chinesischen und australischen Unternehmen aus, darunter auch bei dem australischen Unternehmen Lynas Rare Earths.Andere Automobilhersteller wie Audi das zu Volkswagen gehört, und Mercedes-Benz wollen in ihren Elektroautos Induktionsmotoren einsetzen, die ebenfalls ohne Seltene Erden auskommen.