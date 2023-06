Bis 50 Prozent Aufwärtspotenzial: Goldman Sachs heiß bei diesen fünf Techs

Dazu gehört Salesforce . Das Aktienrückkaufprogramm von 20 Milliarden US-Dollar kommt bei den Aktionären des Tech-Giganten gut an. Die Banker gehen laut CNBC davon aus, dass die Gewinnmargen bis 2023 um 5,5 Prozentpunkte auf 28 Prozent steigen werden. "Wenn das Unternehmen in einer Zeit, in der sich die Nachfrage auf breiter Ebene abschwächt, Fortschritte bei diesen Bemühungen macht, kann es von einer verbesserten Markteffizienz profitieren, sobald sich die Geschäftsaktivitäten erholen", so die Analysten von Goldman Sachs in einer Kundenmitteilung.

Die US-Investmentbank sieht bei den fünf Unternehmen noch reichlich Potenzial in der Margenausweitung, sobald die bereits zum Teil eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen greifen.

Ebenfalls auf der Liste steht Monday.com. Das Softwareunternehmen hat seine operative Rentabilität erhöht und strebt einen positiven Cashflow an. "Da die Bruttoabwanderung stabil bleibt und der Makrodruck sich auf langsamere Expansionsraten konzentriert, ist Monday.com gut positioniert, um seinen Fokus auf die Expansion innerhalb seiner bestehenden Basis (ein kosteneffizienterer Go-to-Market) zu erhöhen, sobald sich das Makro verbessert", so die Goldman-Analysten.

Die Aktien von Vertex sehen die Analysten ebenfalls steigen. Insgeheim rechnen sie damit, dass das Softwareunternehmen seine operativen Margen bis 2024 um 4,2 Prozentpunkte erhöht. "Wir sehen dies als eine der seltenen Geschichten in der Softwarebranche, bei der es signifikante, strukturelle, kurzfristige Margenverbesserungen bei den Betriebskosten und Bruttomargen gibt, die unserer Meinung nach in den Konsensschätzungen nicht berücksichtigt werden", so die Goldmänner.

Für Guidewire, eine Plattform für Schaden- und Unfallversicherer, könnte sich die Investitionen in die Cloud-Infrastruktur nach Ansicht von Goldman Sachs bald in einem deutlichen Anstieg der Gewinnmargen widerspiegeln. Die Investmentbank prognostiziert eine Steigerung der Bruttomargen von 49 Prozent im Jahr 2022 auf 60 Prozent im Jahr 2025. "Wir gehen davon aus, dass der gesamte [jährlich wiederkehrende Umsatz] im gleichen Zeitraum von 664 Millionen US-Dollar auf über eine Milliarden US-Dollar steigen wird, da Guidewire weiterhin über eine starke Wettbewerbsposition und hohe Gewinnquoten verfügt", so die Analysten.

Angetan sind die Analysten auch von Procore. Der Baumanagement-Softwareanbieter habe das Zeug, eine überdurchschnittliche Umsatzentwicklung und eine Ausweitung der Marge zu realisieren. "Die Beschleunigung des Zeitplans für die Erreichung der Gewinnspanne dürfte ein wichtiger Katalysator für die Aktie sein, da die Anleger dazu neigen, Unternehmen zu belohnen, die ein gesundes Gleichgewicht zwischen starkem Umsatzwachstum und verbesserten Margen aufweisen", so die Analysten weiter.

Die Tech-Favoriten von Goldman Sachs in Zahlen:

Unternehmen aktueller Kurs (USD) Kursziel (USD) Kurspotenzial im % Salesforce 210 325 55 Monday.com 172 240 40 Vertex 19 25 30 Guidewire 75 93 25 Procore 65 75 15

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion