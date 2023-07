Straßenkämpfe in Frankreich: Wie reagiert die Börse?

Frankreich im Ausnahmezustand: Tagelang wüten massive Krawalle und wütende Proteste in Frankreich, nachdem ein Polizist den 17-jährigen Nahel bei einer Verkehrskontrolle erschoss. Die Auswirkungen sind gravierend: Brandanschläge, Plünderungen und gewaltsame Konfrontationen zwischen Randalierern und Polizisten führten in einigen Städten zu nächtlichen Ausgangssperren. Mehrere Konzerte, Modenschauen und Kulturveranstaltungen wurden abgesagt. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron verschob seinen für Anfang Juli geplanten Staatsbesuch in Deutschland.

Der Aufstand erinnere fatal an die Unruhen im Herbst 2005, als Frankreich in eine Staatskrise stürzte, schreibt etwa die Südwest-Presse. Doch ist 2023 nicht 2005: Zwar seien Arbeitslosigkeit und Kriminalität in den meisten Vorstädten immer noch überdurchschnittlich hoch, doch sei in den letzten 18 Jahren viel Geld geflossen, um die Lage zu verbessern.