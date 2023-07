Im Fokus: HVs bei Manz, TLG Immobilien, Centrotherm, Funkwerk, Marks & Spencer

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Australien: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 05/23

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 06/23

10:30 Uhr, Deutschland: Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahres-PK, Berlin



Hinweis

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 04.07.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Handelsbilanz 15:30 CAN Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten 15:30 CAN S&P Global PMI Produktion



