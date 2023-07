Aviva nutzt jetzt Clearwater Analytics für seine Investitionsbuchhaltung

BOISE, Idaho, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Berichtswesen und Analysen, gab heute bekannt, dass Aviva am 1. April 2023 die Clearwater-Plattform als umfassende Lösung für seine Investitionsbuchhaltung und sein Meldewesen in Betrieb genommen hat.

Aviva ist ein führender britischer Anbieter von Versicherungs-, Vermögens- und Altersvorsorgeprodukten mit Franchise-Unternehmen in Irland und Kanada, der mehr als 18 Millionen Kunden in Großbritannien, Irland und Kanada betreut und ein Konzernvermögen von mehr als 350 Milliarden Pfund verwaltet. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu seinen Kunden stützt und sie in allen Bereichen ihrer Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgebedürfnisse bedient.

Nach einer gründlichen Prüfung von Lösungsanbietern auf dem Markt entschied sich Aviva aufgrund der vollautomatischen Aggregation und Abgleichung von Anlagedaten und der Buchhaltungsplattform sowie aufgrund der flexiblen und modernen Benutzerführung für Clearwater. Der Hauptvorteil für Aviva ist eine moderne Technologieplattform, die eine integrierte, einheitliche Informationsquelle für das gesamte Anlageportfolio des Unternehmens bietet.

„Nachdem wir zuvor auf mehrere veraltete Modelle für die Investitionsberichterstattung angewiesen waren, brauchten wir endlich eine konsolidierte und zuverlässige Lösung für die Investitionsbuchhaltung und -berichterstattung", so Jonny Lee, Leiter Finance and Investment Operations bei Aviva. „Die mehrmandantenfähige Single-Instance-Architektur von Clearwater bietet uns einen klaren Vorteil in puncto Geschwindigkeit, Flexibilität und Transparenz. Die Zusammenführung all unserer Investmentdaten in einer Übersicht ermöglicht es uns, Risiken zu managen, die Leistung zu messen und unsere regulatorischen Meldepflichten effizient, präzise und zeitnah zu erfüllen."

„Wir freuen uns, dass Aviva sich für uns als Partner entschieden hat. Wir haben ihnen die Technologie zur Verfügung gestellt, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Geschäftsziele unterstützen wird", so Subi Sethi, Chief Client Officer bei Clearwater Analytics. „Durch unser einzigartiges SaaS-Modell und unsere Multi-Asset-Serviceplattform wird Aviva in der Lage sein, sein Geschäftsmodell weiter zu optimieren, Kosten zu senken, nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und die Einhaltung immer komplexerer regulatorischer Meldepflichten sicherzustellen. Dies passt gut zu den strategischen Prioritäten von Aviva und wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen weiter auszubauen."