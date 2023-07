Digitalisierung in Handwerksbetrieben

Eine digitale Transformation ist auch für Handwerksbetriebe sehr wichtig. Mithilfe einer professionellen Bürosoftware lassen sich viele Arbeitsschritte effizienter gestalten. Jeder Handwerksbetrieb kann von der digitalen Hilfe profitieren. Das betrifft nicht nur den Handwerker, sondern auch seine Kunden. Terminabsprachen und Bestellungen können durch die Bürosoftware schneller und unkomplizierter abgewickelt werden. Inzwischen gilt die Digitalisierung im gewerblichen Bereich wie im Handwerk zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Aus diesem Grund haben viele Betriebe inzwischen ihren Büroalltag digital umgewandelt. Durch eine geeignete Software speziell für Handwerker kann ein Betrieb monatlich viel Zeit und Geld einsparen. Zusätzlich wirkt ein Betrieb durch eine moderne Bürosoftware viel professioneller und kompetenter.



Prozesse digitalisieren: Privat schon lange Realität



In vielen Haushalten gilt die digitale Welt inzwischen als normal und unverzichtbar. Anstatt mühsam Briefe zu schreiben, werden heute in der Regel nur noch E-Mails versandt. Durch soziale Medien wie Instagram, Twitter, Facebook und Snapchat können sich Menschen mit Familienmitgliedern, Freunden oder Gleichgesinnten vernetzen. Durch die Digitalisierung ist man immer gut informiert und kann seine Sorgen, Ängste und Nöte unkompliziert mit anderen Menschen teilen. Immer mehr Menschen nutzen die Digitalisierung, um sich zu unterhalten und den Alltag zu erleichtern. Viele Schulen setzen inzwischen eine Digitalisierung der Schüler voraus und kommunizieren die Absprache der Hausaufgaben, Informationen über Unterrichtsausfälle oder besondere Aktionen ausschließlich online. Zu diesem Zweck haben sich Schulen einen eigenen Server aufgebaut, der nur von Lehrern, Eltern und Schülern mit einem passwortgeschützten Login genutzt werden kann. In vielen Haushalten werden auch Bankgeschäfte nur noch online erledigt. Das ist nicht nur schneller als der Gang zur Bank, sondern es kann auch jederzeit ein Blick auf das eigene Bankkonto zur Überwachung der Abbuchungen oder der Abfrage des Kontostandes geworfen werden. Kontoauszüge können mit dem eigenen Drucker genauso leicht ausgedruckt werden wie E-Mails oder Anträge aus dem Netz. Das Internet bietet viele Vorteile. Über Suchmaschinen wie Google oder Bing finden Haushalte schnell einen Handwerker. Preise und Konditionen lassen sich online schnell ermitteln. Viele Handwerksbetriebe bieten Ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Anliegen online vorzutragen oder direkt einen Termin zu vereinbaren. Ein derartiger Service kommt bei Kunden gut an und kann ausschlaggebend dafür sein, ob sich Kunden für den Handwerksbetrieb entscheiden.