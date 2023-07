Q-Zahlen von Morgan Stanley, BoA, BNY Mellon, Lockheed Martin, PNC, Novartis...

06:00 Uhr, Schweiz: SFS, Halbjahreszahlen (10.00 h Call) 07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 05/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 06/23

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 06/23

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 06/23

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 05/23

16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 07/23

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

