Baidu, Merck, Salesforce und mehr: Gekommen, um den Markt zu schlagen!

Die Schweizer Großbank bezeichnete 2023 als das Jahr der Wendepunkte in Sachen Inflation, Zinsen und Wachstum. Daraus ergeben sich Chancen für bestimmte Aktien. AbbVie und Corteva stehen nicht mehr auf der Liste.

Dafür versprechen sich die Banker viel von Baidu. Eine hervorragende Marktposition sowie positive Werbeaussichten machten das Internetunternehmen attraktiv. "Die Rentabilität von Baidu dürfte sich in den nächsten Quartalen verbessern, und das Unternehmen wird zu einer attraktiven Bewertung im Vergleich zum historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt", so die Analysten in einem Research-Bericht.