Sechs Energie-Aktien auf dem Prüfstein: Warum sich das Risiko lohnen könnte!

Trotzdem ist nicht jeder glücklich – so befürchten Hausbesitzer hohe Umstellungskosten durch neue Heizungsgesetze.

Längst keine Selbstläufer waren Investments in Erneuerbare Energien an der Börse. Viele Aktien hinken in diesem Jahr mit Energiewendebezug dem Markt sogar hinterher. Natürlich bieten sich in dem Bereich trotzdem weiterhin Chancen – schließlich handelt es sich um ein Mammutprojekt, mit dem begünstigte Unternehmen reichlich Geld verdienen können. Doch sind viele der Aktivitäten kapitalintensiv, was gerade bei steigenden Zinsen eine Bürde darstellt.

Zudem drohen zyklische Überkapazitäten. Dies gilt laut den Machern des LSF Solar & Sustainable Energy Fund speziell für das weiterverarbeitende Gewerbe (Industriezweige, welche auf die Fertigung von Solarprodukten, Windturbinen, Wechselrichtern, Batterien, E-Autos etc. spezialisiert sind). Laut ihrer Einschätzung ist dies ironischerweise eine Folge der Förderpolitik. Das mahnt zu einer gewissen Vorsicht.