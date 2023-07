Die Analysten von MST Access haben die Aktie der australischen HPA-Gesellschaft FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) unter die Lupe genommen. Sie sehen den Wert des Papiers bei 0,43 AUD und sind so der Ansicht, dass FYI noch erhebliches Potenzial für zukünftige Kurs- und Wertsteigerungen aufweist.

Wie MST Access ausführt, verfügt die Gesellschaft von CEO Roland Hill über 100% an ihrem HPA-Projekt (High Purity Alumina) in Western Australia, welches das Potenzial aufweise, 10.000 Tonnen HPA pro Jahr über einen Zeitraum von mehr als 25.000 Jahren zu produzieren. Dies, so MST, sei ein global signifikantes Volumen und FYI könne ein breites Spektrum an potenziellen Kunden ansprechen.

Wie die Experten weiter erläutern, verfolgt das Unternehmen den Plan, die Produktion stufenweise aufzubauen. Eine anfänglich auf 1.000 Tonnen pro Jahr ausgelegte Demonstrationsanlage solle zunächst die Kommerzialisierungsphase optimieren und deren Risiken senken, die Mehrwertschöpfung aufzeigen, wichtige Projektdaten liefern und HPA-Produkte in kommerziellem Umfang für potenzielle Kunden herstellen. Diese würden das Material nutzen, um Produktqualifizierungsarbeiten durchzuführen.

Hohe Nachfrage und starke Preisfundamente erwartet

Und MST Access ist der Ansicht, dass der Trend der Dekarbonisierung bzw. Elektrifizierung eine hohe Nachfrage und starke Preisfundamente für HPA als entscheidende Komponente für Batterien und LED-Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch bedeutet. Ziel von FYI sei es, so die Analysten weiter, HPA höchster Qualität herzustellen, das für diese Anwendungen geeignet ist.

Ein wichtiger Vorteil für FYI ist nach Ansicht der Experten, dass das HPA-Projekt vollständig im Besitz des Unternehmens sei. Das ermögliche Flexibilität bei der Entwicklung, bei Partnerschaften und bei der Finanzierung. Zudem liege das Projekt in Western Australia, einem Bergbau- und Verarbeitungsgebiet von Weltklasse. Zusätzlich sei FYIs HPA-Projekt der Status eines Großprojekts (Major Project) zuerkannt worden, was Vorteile im Umgang mit Regierungen und Behörden biete.

Darüber hinaus weist MST darauf hin, dass Board und Management von FYI große Erfahrung mit der Entwicklung großer Projekte und Betriebe hätten. Das Führungsteam des Unternehmens habe nämlich leitende Positionen bei Großkonzernen wie Rio Tinto, Tianqi, Shell und Newmont innegehabt.

Bewertung von 0,43 AUD pro Aktie (voll verwässert)

MST Access kommt mit einer Bewertung der Summe der Einzelteile (sum-of-the-parts valuation) auf einen Wert von 0,43 AUD pro Aktie, wobei man auch die Seltene Erden-Pläne des Unternehmens berücksichtigt. Deshalb bescheinigen die Analysten FYI Resources vom aktuellen Kursniveau aus großes Potenzial, sollte das Unternehmen sein Projekt erfolgreich finanzieren und dann entwickeln.

In der Finanzierung sieht MTS dann auch das größte Risiko für die errechnete Bewertung. FYI ziehe eine Mischung aus Schulden, strategischen Investitionen, staatlichen Darlehen und Eigenkapital zur Finanzierung des Projekts in Betracht. Sollte eine dieser Komponenten ausfallen, wäre damit die Durchführung des Projekts gefährdet, so die Experten. Die anderen Hauptrisiken würden sich auf die fristgerechte Ausführung und den Bau des Projekts beziehen.

Die vollständige, 35seitige MTS-Analyse zu FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) findet sich hier:

High Quality HPA with Size

