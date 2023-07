Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 18-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Osisko Development mit Weltklasse-Bohrergebnissen

Osisko Development konnte vor kurzem die Ergebnisse der untertägigen Infill- und Explorations-Diamantbohrungen sowie der Späneproben aus den neuen Erschließungsgebieten bekanntgeben, die im Rahmen des laufenden Explorationsprogramms in der zu 100 % unternehmenseigenen Testmine Trixie innerhalb des unternehmenseigenen Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah, USA, durchgeführt wurden.

Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 65,00 Gramm pro Tonne Gold und 344,39 g/t Silber über 4,57 Meter. Die neuen Untertagebohrergebnisse bei Trixie haben damit mehrere bisher unbekannte mineralisierte Strukturen identifiziert, die bestehende Zonen erweitern.

News: Osisko Development durchschneidet bei unterirdischen Bohrungen im Trixie, Tintic Projekt 65 Gramm pro Tonne Gold auf 4,57 m

Marktübersicht

Mid-Tier-Produzenten versprechen hohe Renditen

Neben den Majors und Royalty-Gesellschaften bieten Mid-Tier-Produzenten in der kommenden Edelmetall-Hausse wohl die besten Kurschancen. Gerade die Unternehmen aus der zweiten Reihe dürften in einer kommenden Fortsetzung des Rohstoff-Bullenmarkts die höchsten Renditen bringen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Diese wurden in den vergangenen Monaten größtenteils genauso hart abgestraft wie kleinere (Grass Root) Explorer, haben im Gegensatz zu diesen aber bereits signifikante Vorkommen vorzuweisen und fördern bereits profitabel.

Bestes Beispiel ist Karora Resources. Das kanadische Unternehmen fördert in Westaustralien hauptsächlich Gold (auch Nickel befindet sich im Gestein) und eilt dabei von einem Rekordquartal zum nächsten. So erzielte man im ersten Quartal 2023 eine Rekordförderung von 39.827 Unzen Gold zu All-In-Kosten von etwa 1.200 US$, was eine ordentliche Marge ergab und eine Menge Kapital in Karoras Kasse spülte. Damit dürfte das Unternehmen auch am oberen Ende seiner geplanten Jahresförderung von 160.000 Unzen herauskommen oder diese sogar noch übertreffen. Zusätzlich besitzt das Unternehmen noch freie Produktionskapazitäten und ein hohes Explorations- und Ressourcenerweiterungspotenzial.

Calibre Mining verzeichnete zuletzt ebenfalls ein Rekordquartal. Die Gesellschafft förderte in Nicaragua und Nevada insgesamt 68.776 Unzen, was eine Steigerung um 15% gegenüber demselben Vorjahrsquartal darstellte. Damit konnte man seine ohnehin schon üppige Cashposition um 32% auf 77 Millionen CA$ steigern. Das Unternehmen hat noch große freie Kapazitäten und peilt ein weiteres Förderwachstum an.

Caledonia Mining förderte im ersten Quartal 2023 16.141 Unzen Gold und hat ein Jahresziel von bis zu 80.000 Unzen ausgegeben. Die Gesellschaft erwartet in den kommenden Monaten eine signifikante Steigerung der Förderung und der Ressourcen, da man sich ein zweites hochkarätiges Projekt ins Portfolio geholt hat. Caledonia Mining zahlt eine Quartalsdividende von 0,14 US$ je Aktie.

MAG Silver konnte im Juni 2023 die kommerzielle Silberförderung in seiner Juanicipio vermelden. Von März bis Mai 2023 förderte die Gesellschaft zusammen mit Fresnillo rund 3,2 Millionen Unzen Silber plus Bei-Produkte. Neben der stetigen Low-Cost-Förderung besitzt MAG Silver mehrere weitere Standbeine, die ein hohes Explorationspotenzial besitzen.

OceanaGold ist ein australischer Mid-Tier-Gold-Produzent mit Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Transformationsphase von einer größtenteils übertägigen Produktion hin zu Untertagebaubetrieben. OceanaGold peilt dabei an, seine Jahresförderung von rund 362.000 Unzen Gold 2021 auf rund 472.000 Unzen Gold im Jahr 2022 und bis zu 620.000 Unzen Gold in 2025 zu erhöhen. Damit ist das Unternehmen einer der am schnellsten wachsenden Goldförderer weltweit. Das Unternehmen zahlt eine halbjährliche Dividende von 0,01 US$ je Aktie.

Osisko Development ist primär ein Explorationsunternehmen, besitzt auf seinem Tintic Projekt aber eine Testmine, die im dritten Quartal 2023 mit einer Kapazität von 500 tpd anlaufen soll. Für das zweite, weitaus größere Projekt Cariboo liegt bereits eine positive Machbarkeitsstudie vor, die eine Förderung von 1,87 Millionen Unzen Gold über 12 Jahre offenbarte. Das dritte Projekt San Antonio erbrachte bis Ende April 2023 rund 13.000 Unzen Gold. Alles in allem geht es darum, mit Hilfe des laufenden Cashflows die Entwicklung von Cariboo voranzutreiben.

Victoria Gold förderte aus seiner Eagle Gold Mine im zweiten Quartal 2023 45.568 Unzen Gold und im ersten Halbjahr 2023 83.188 Unzen Gold, womit man 47% mehr Gold förderte als im ersten Halbjahr 2022. Eagle und die umliegenden gebiete beherbergen mindesten 3,3 Millionen Unzen Gold an Reserven sowie 5,3 Millionen Unzen Gold an Ressourcen.

Unternehmensnews

Alpha Lithium vermeldet drastische Erhöhung der Lithiumressource auf Tolillar

Alpha Lithium gab kürzlich eine beträchtliche Erhöhung der angezeigten und abgeleiteten Kategorien der Lithiumkarbonat-Äquivalentressourcen (Li2CO3) im Salar Tolillar in Salta, Argentinien, bekannt. Die aktualisierte Ressourcenschätzung umfasst 3.626.000 Tonnen angezeigte und 1.393.000 Tonnen abgeleitete LCE. Alphas jüngste Bohrkampagne führte zu einer 70-prozentigen Erhöhung der Kategorie angezeigte Ressource und zu einer 20-prozentigen Erhöhung der Kategorie abgeleitete Ressource. Eine 70-prozentige Steigerung der angezeigten Ressourcen von Tolillar zeigt deutlich die sehr hohe Qualität dieser Ressource und stellt für die Aktionäre von Alpha eine signifikante Steigerung des Wertes der Anlage dar. Im Rahmen des laufenden strategischen Überprüfungsprozesses wurden seit Oktober 2021 vergleichbare Vermögenswerte in unmittelbarer Nähe von Tolillar zu einem Durchschnittspreis von 163 US$ pro Tonne gemessener und angezeigter Ressourcen verkauft. Die aktualisierte Ressourcenschätzung gilt immer noch als vorläufig, da sie in erster Linie zur Unterstützung mehrerer Parteien erstellt wurde, die im Rahmen des Verkaufs der unternehmenseigenen Tolillar-Anlage und/oder der Erwägung einer potenziellen Transaktion auf Unternehmensebene durch das Unternehmen standardmäßige Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen haben.

News: Alpha Lithium steigert Ressource enorm im Tolillar-Salar in Argentinien

Caledonia Mining fördert wieder mehr Gold

Caledonia Mining gab vor wenigen Tagen die vierteljährliche Goldproduktion der Mine Blanket und des Bilboes-Oxid-Projekts in Simbabwe für das Quartal bis zum 30. Juni 2023 und das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Die Produktion bei Blanket belief sich im Quartal auf 17.436 Unzen, was einen Anstieg um 8,7 % gegenüber den 16.036 Unzen im ersten Quartal 2023 bedeutet. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden auf Blanket 33.472 Unzen Gold produziert, im Vergleich zu 38.606 Unzen im ersten Halbjahr 2022. Die Produktion in Blanket lag im Berichtsquartal zwar höher als im Vorquartal, aber immer noch unter den Erwartungen. Dies war auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die die Umsetzung des Minenplans in bestimmten Abbaugebieten beeinträchtigten. Zu diesen Faktoren gehörten eine hohe Anzahl an verpassten Sprengungen und Fehler bei der Sprenggenauigkeit, die zu einem unzureichenden Strebvorschub führten. Das Management hat sich intensiv auf diese Problembereiche konzentriert, und die Produktion Ende Juni und im Juli zeigte eine deutliche Verbesserung.

News: Caledonia Mining Corporation Plc Q2 2023 Produktions-Update

Calibre Mining vermeldet weitere Neuentdeckungen

Calibre Mining gab kürzlich positive Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen 2023 bei Panteon North und der Step-Out-Bohrungen entlang des Panteon VTEM-Goldkorridors innerhalb des Minenkomplexes Limon bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 15,64 g/t Au auf 2,5 Metern geschätzter wahrer Breite. Diese neuen Abschnitte belegen weiterhin das Potenzial der mehrere Kilometer langen Struktur, die durch unsere geophysikalische VTEM-Untersuchung 2022 identifiziert wurde.

News: Calibres Explorationsbohrprogramm 2023 entlang des Panteon VTEM-Korridors erbringt mehrere neue, aufregende hochgradige Entdeckungen in unerschlossenen Regionen

Century Lithium erhält neuen Director

Century Lithium gab jüngst die Ernennung von Dr. Corby G. Anderson in sein Board of Directors mit Wirkung vom 14. Juli 2023 bekannt. Dr. Anderson ist ein lizenzierter Chemieingenieur mit mehr als 40 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Design, Betrieb von Industrieanlagen, Management auf Unternehmensebene, Bildung, Forschung und professionelle Dienstleistungen. Er hat einen BSc-Abschluss in Chemotechnik von der Montana State University, einen MSc-Abschluss in Metallurgietechnik von der Montana Tech und einen PhD-Abschluss in Bergbautechnik und Metallurgie von der University of Idaho. Zuletzt unterstützte er Century Lithium als technischer Berater, Metallurgie.

News: Century Lithium ernennt neuen Direktor

Gama Explorations vermeldet sehr gute Lithiumresultate

Gama Explorations gab kürzlich die Untersuchungsergebnisse seines Explorationsprogramms auf dem Lithiumgrundstück Muskox in der Pegmatitprovinz Yellowknife in den kanadischen Nordwestterritorien bekannt. Der Pegmatit CM1 ergab 0,72 % Li2O auf 5 Metern Länge und 1,23 % Li2O auf 3,8 Metern Länge, wo es zuvor als nicht mineralisiert galt. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen damit eine bessere Gehaltskontinuität entlang der Streichlänge von mehr als 700 Metern des Pegmatits CM-1.

News: Gama meldet Ergebnisse der Kanalprobennahme auf Ihrem Lithiumprojekt Muskox in den nordwestlichen Territorien

Karora Resources vermeldet neuerlichen Produktionsrekord

Karora Resources konnte für das zweite Quartal 2023 eine konsolidierte Rekordgoldproduktion von 40.823 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville im australischen Bundesstaat Western Australia bekanntgeben. Die Goldverkäufe erreichten mit 42.172 Unzen im zweiten Quartal ebenfalls einen Rekord. Das starke erste Halbjahr 2023 versetzt das Unternehmen in eine ausgezeichnete Position, um die Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen.

News: Karora meldet neuen vierteljährlichen Goldproduktionsrekord von 40.823 Unzen

Millennial Potash bestätigt Kalihorizonte

Millennial Potash teilte vor kurzer Zeit mit, dass es die Analyseergebnisse für das Wiederholungsprobenprogramm von Bohrloch BA-002 auf seinem Kaliprojekt Banio erhalten hat. Die Ergebnisse bestätigen, dass BA-002 die Evaporit-Zyklen V, VI, VII und VIII durchschnitten hat, die 13 Carnallitit-Flöze einschließlich bis zu 28,81 Meter Carnallit enthalten. Die Interpretation der Daten bestätigt frühere Werte, die von den früheren Eigentümern des Grundstücks, Infinity Lithium Corp. und Plymouth Minerals Corp. gemeldet wurden, was darauf hindeutet, dass die historischen Daten für die zukünftige Evaluierung des Kalipotenzials des Projekts geeignet sind.

News: Bohrlochresultate von BA-002 bestätigen robuste Kalihorizonte bis zu 28,8 m

Queens Road Capital gibt Aktien aus

Queens Road Capital gab kürzlich bekannt, dass am 14. Juli 2023 Wyloo Metals Pty Ltd. eine Mitteilung über die Absicht eingereicht hat, bis zu 50.000.000 Stammaktien von QRC (was bis zu 11,1 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien entspricht) auszuschütten. In der Mitteilung von Wyloo heißt es, dass die Stammaktien voraussichtlich über die Einrichtungen der Toronto Stock Exchange verkauft werden.

News: Wyloo Metals gibt die Absicht bekannt, Aktien von Queen's Road Capital zu vertreiben

Sierra Madre Gold and Silver mit guten Bohrergebnissen

Sierra Madre Gold and Silver präsentierte kürzlich die Ergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern des Phase-I-Bohrprogramms auf seinem Gold-/Silberprojekt La Tigra im mexikanischen Bundesstaat Nayarit. Dabei stieß das Unternehmanderem auf 20 Meter mit 2,60g/t Gold sowie 5,95 Meter mit 7,25g/t Gold.

News: Sierra Madre Bohrungen durchschneiden 5,95 Meter mit 7,11 g/t Gold und 10,7 Meter mit 4,26 g/t Gold im La Tigra Projekt in Nayarit

Skeena Resources gibt Update zu den kommenden Meilensteinen

Skeena Resources konnte jüngst ein Update zu mehreren kurzfristigen Katalysatoren bereitzustellen, die das Wachstum der zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Eskay Creek und Snip im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, vorantreiben sollen.

Dabei handelt es sich allen voran um die folgenden Meilensteine:

Metallurgische Optimierung und vereinfachtes Arbeitsablaufdiagramm bei Eskay Creek

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Snip

Explorationsergebnisse aus Eskay Creek

Definitive Machbarkeitsstudie für Eskay Creek

Erste technische Studie für Snip

News: Skeena gibt ein Update zu kurzfristigen wertsteigernden Katalysatoren

Torq Resources identifiziert mehrere Porphyr-Ziele

Torq Resources gab vor kurzem die Ergebnisse seines Programms zur Entnahme von Gesteinsproben aus der östlichen Region des Gold-Kupfer-Projekts Santa Cecilia bekannt, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles befindet, etwa 100 Kilometer östlich der Stadt Copiapo. Das Gesteinsprobenprogramm in der weitgehend unerforschten östlichen Region des Projekts Santa Cecilia umfasste insgesamt 196 Proben. Das Programm wurde konzipiert, um neue Bodenanomalien zu verfolgen, die während des Oberflächenexplorationsprogramms 2023 von Torq identifiziert wurden, mit dem Ziel, entweder auffällige oder oberflächliche Porphyrziele in der östlichen Region des Projekts zu identifizieren. Das technische Team des Unternehmens hat festgestellt, dass die Ergebnisse des Gesteinsprobenprogramms die geochemischen Bodenziele in den Zielgebieten Pircas Norte und Gemelos Norte positiv bestätigen. Diese Gebiete werden für die nächste Bohrphase, die voraussichtlich im 4. Quartal 2023 beginnen wird, vorrangig behandelt.

News: Torq identifiziert mineralisierte Oberflächen-Porphyr-Ziele neben der Caspiche-Lagerstätte auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia

Uranium Energy bereitet Inbetriebnahme der texanischen Uranfelder vor

Uranium Energy gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen die Explorations- und Abgrenzungsarbeiten auf seinen ISR-Projekten Burke Hollow und Palangana in Südtexas vorangetrieben hat, die für eine weitere kurzfristige Erschließung in Vorbereitung auf die Urangewinnung vorgesehen sind. Das Unternehmen hat sein zweites Produktionsgebiet im Burke Hollow ISR-Projekt in Bee County eingerichtet und hat vor kurzem auch Abgrenzungsbohrungen im ehemals produzierenden Palangana ISR-Projekt in Duval County, Texas, durchgeführt. Burke Hollow PA-2 beherbergt drei größere Untereinheiten mit Uranmineralisierung, die sich in einer Tiefe von 160 bis 210 Fuß befinden und innerhalb der Goliad Formation Lower A Sand mit einer Mächtigkeit von 20 Fuß bis über 50 Fuß auftreten. UECs South Texas Hub-and-Spoke-Strategie wird durch die vollständig lizenzierte Hobson-Aufbereitungsanlage mit einer lizenzierten Kapazität von vier Millionen Pfund U3O8 pro Jahr verankert. Hobson wird uranhaltiges Harz verarbeiten, das aus den Satellitenprojekten Palangana und Burke Hollow ISR gewonnen wird.

News: Uranium Energy Corp treibt die Entwicklung der ISR-Projekte Burke Hollow und Palangana in Südtexas voran

Vizsla Silver meldet exzellente Bohrresultate

Vizsla Silver verkündete vor wenigen Tagen neue Bohrergebnisse aus 20 Erweiterungslöchern, die das Ressourcengebiet Copala auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilen. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 445 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 18,50 Meter wahre Breite (mTW), 760 g/t AgEq über 5,05 mTW, einschließlich 3.469 g/t AgEq über 1,00 mTW sowie auf 7.512 g/t AgEq über 1,00 mTW. Die gemeldeten Ergebnisse erweitern den mineralisierten Fußabdruck von Copala seitlich um ~370 Meter nach Südosten und ~50 Meter nach Norden.

News: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Abschnitte auf den Strukturen Copala und Copala 2

