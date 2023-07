Am 23. Juni 2023 hatte Lithiumexplorer Rover Metals (TSX.V: ROVR, FSE: 4XO) in einer Pressemeldung bekanntgegeben, dass man eine Kapitalerhöhung durchführen wird. Das Interesse an dieser war so groß, dass Rover Metals beschloss, die Zahl der neu ausgegebenen Aktien noch zu erhöhen. Ein entsprechender Antrag wurde von der TSX-Venture-Börse in Toronto in der Zwischenzeit genehmigt.



Quelle: Depositphotos

Eingegangen waren zusätzliche Aufträge in Höhe von 177.000 Kanadische Dollar (CAD). Dieses zusätzliche Investoreninteresse konnte und wollte Rover Metals nicht ignorieren, sodass der Antrag an die Heimatbörse, die Kapitalerhöhung ausweiten zu dürfen, nur folgerichtig war.

Ausgegeben werden nun zusätzliche 2.212.500 Stammaktien und 2.212.500 Optionen. Die zusätzlichen Stammaktien werden ebenfalls zu einem Stückpreis von 0,08 CAD ausgegeben, sodass Rover Metals vor Kosten ein Bruttoerlös von 177.000 CAD zufließen wird.

Die Kosten für die Vermittlung der Finanzierung sind überschaubar. An die Vermittler wird eine Barprovision in Höhe von 6.200 CAD gezahlt werden. Zusätzlich erhalten die Vermittler Optionen in einem Gegenwert von 77.500 CAD. Sie haben eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren und sind mit einem Ausübungspreis von 0,12 CAD ausgestattet.

Aus beiden Tranchen der Finanzierung sind Rover Metals damit in den letzten Wochen insgesamt 677.000 CAD zugeflossen. Gezeichnet wurden die neuen Aktien zu einem großen Teil von erfahrenen Lithiuminvestoren aus Europa und Australien.

Fazit: Eine erfolgreiche Kapitalmaßnahme durchzuführen, ist für Explorer zu jeder Zeit ein Zeichen von Stärke, denn die Maßnahme belegt, dass die Investoren hinter dem Unternehmen stehen, an seine Pläne und Ziele glauben und bereit sind, weiteres Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Im Fall von Rover Metals ist der Erfolg nochmals größer, denn die Anleger haben sich so sehr um die Zuteilung weiterer Aktien bemüht, dass gleich eine zweite Kapitalmaßnahme mit Zustimmung der TSX Venture in Toronto notwendig wurde. Gerade in Zeiten wie den aktuellen, in denen viele Rohstoff-Juniors Schwierigkeiten haben, Kapital aufzunehmen, ist dies ein Vertrauensbeweis, der für sich spricht.

