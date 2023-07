Nio Aktie explodiert nach oben - China Aktien mit Rally-Versuch

Die chinesische Führung hat versprochen, die Verbraucherausgaben anzukurbeln, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den angeschlagenen Immobiliensektor stärker zu unterstützen, da sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur mühsam von der Coronavirus-Pandemie erholt.

Am späten Montagabend trafen sich die Mitglieder des 24-köpfigen Politbüros zu einer Sitzung. Die Versprechungen des Politbüros der Kommunistischen Partei, in der zweiten Jahreshälfte weitere Anreize zu schaffen, waren jedoch wenig detailliert. Dennoch stiegen heute die Aktienindizes in Hongkong um über 4% an.