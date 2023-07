Goldmann überrascht mit dieser Aktien-Auswahl! Diese vier sollen es bringen!

Der Markt übersieht eine Reihe europäischer Aktien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor, sagen Analysten der US-Großbank Goldman Sachs. Sie gehen davon aus, dass es in der Branche von nun an wieder bergauf geht. "Der Markt hat den starken Umsatzanstieg von Projekten zur Speicherung erneuerbarer Energien übersehen", erklärt Alberto Gandolfi, Leiter des European Utilities Research Teams von Goldman. "Was früher sechs Prozent, vielleicht 6,5 Prozent Rendite waren, sind jetzt acht 8 Prozent", betonte er in einem Interview zum Thema. "Und es gibt sehr gute Aussichten, diese Renditen mindestens für die nächsten 18 Monaten aufrechtzuerhalten. Acht wäre also die neue Sechs."

Die Favoriten der Goldman-Analysten bestehen allerdings nicht ausschließlich aus Erneuerbare-Energie-Unternehmen. Es finden sich einige Energiekonzerne, die einen Teil ihres Stroms aus fossilen Energiequellen beziehen, sich aber auch im Bereich der klimafreundlichen Energien engagieren.