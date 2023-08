Heute: US-Arbeitsmarktdaten sowie Zahlen von Commerzbank und Vonovia

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Industrie, Auftragseingang 06/23

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 06/23

08:45 Uhr, Frankreich: Löhne Q2/23

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 06/23

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Beschäftigungsindikator Q3

10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 06/23

09:30 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23

10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 06/23

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktdaten 07/23

